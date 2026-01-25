Naslovnica
Zimski športi

Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

Obertsdorf, 25. 01. 2026 19.44 pred 10 minutami 2 min branja 11

Avtor:
J.B.
Domen Prevc

Kar bi moral biti praznik smučarskih poletov, se je sprevrglo v pravo farso. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je namreč Domen Prevc pred svojim prvim skokom po tragikomičnem zapletu ostal brez smuči. Žirija tekmovanja pa je odločila, da bo tekmo izpeljala naprej, čeprav Prevc ni dobil priložnosti za skok, s tem pa je Slovenija ostala brez možnosti za medalje.

Domen Prevc je v posamični konkurenci zanesljivo osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih.
Domen Prevc je v posamični konkurenci zanesljivo osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih.
FOTO: Profimedia

Prvo serijo ekipne preizkušnje na svetovnem prvenstvu je zaznamoval neobičajen incident. Pred skokom Mariusa Lindvika so se po zaletišču kar same popeljale smuči Domna Prevca. Čeprav je slovenski tabor storil vse, da bi svojemu najboljšemu posamezniku omogočil skok v prvi seriji, do tega ni prišlo.

Slovenija se je kljub skoku manj v finale uvrstila kot osma, a nato seveda ni imela realnih možnosti za odmevno uvrstitev. Končala je na šestem mestu, so pa iz slovenskega tabora že napovedali pritožbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve razlagi, kako so smuči ušle

Po besedah vodje smučarskih skokov na SZS Gorazda Pogorelčnika obstajata dve razlagi, kako je prišlo do pobeglih smuči. Po prvi je Prevc naslonil smuči na šotor ob zadnji kontroli, nato pa so mu ušle izpod nadzora. Po drugi razlagi pa naj bi eden od predskakalcev videl prostovoljca, ki se je v hudem sneženju obrnil z dežnikom in s tem potisnil Domnove smuči po zaletišču.

Vodstvo tekmovanja je v internem glasovanju, še pojasnjuje Pogorelčnik, nato z 3:1 odločilo, da Domen v prvi seriji ne sme nastopiti. "Ne bomo se ustavili. Resen protest bomo vložili. Dogajanje na vrhu letalnice ni v prid smučarskih skokov," je pojasnil v izjavi za nacionalno televizijo.

Timi Zajc v drugi seriji sprva ni želel skočiti, a se je nato premislil.
Timi Zajc v drugi seriji sprva ni želel skočiti, a se je nato premislil.
FOTO: AP

Slovenski tabor po odločitvi sprva sploh ni želel nastopiti v drugi seriji, vendar so se kasneje premislili po posvetu s trenerji. V prenosu je bilo moč slišati tudi Domna Prevca, ki je ekipnim kolegom rekel, naj vendarle nastopijo. 

Kakorkoli, tudi če bo pritožba uspešna, to slovenskim orlom ne bo vrnilo medalj, za katere bi se zagotovo potegovali. Če bi Prevc skočil tudi v prvi seriji, bi najverjetneje končali okoli tretjega mesta. Zlato so osvojili Japonci, srebro je pripadlo Avstrijcem, bron pa Norvežanom.

Le upamo pa lahko, da je afera, ki smučarskim skokom še zdaleč ne more biti v ponos, še podžgala slovenske orle. Že čez manj kot dva tedna se namreč začne vrhunec sezone – olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
25. 01. 2026 20.13
Dejstvo je,da za medaljo bi bil sam Prevec premalo,tudi ostali bi morali istisniti malo več,sedaj kar je je škoda pogrevanja in prepiranja naslednja postaja je Willingen,za domovino naprej.
Odgovori
0 0
Cupko
25. 01. 2026 20.12
Upam, da bo vse skupaj ponižal na olimpiadi, kar jim sicer dela že celo sezono. Verjetno ni bilo naklučje, da so smuči odletele po zaletišču brez njega
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
25. 01. 2026 20.11
Skoki so res šport vaških posebnežev.
Odgovori
0 0
pojtrarara
25. 01. 2026 20.07
Puste skakalce pri miru, jasno je da so jezni, vodja panoge je povedal vse niste ignorirani novinarji... enkrat imejte spostovanje in razumite sportnike, ko jih neposteno ravnanje birokratov prikrajsa postene borbe za medaljo... trdo delajo za to vso sezono... razumite jih vsaj enkrat
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
25. 01. 2026 20.06
Prav so naredili, da niso bojkotirali in s tem tvegali dodatnih tožb in penalov. Da so odskakali, pošteno,moralno, je v njihov in naš slovenski veliki častni plus. Zadaj pa naj tožijo- unega: "pridržalca smuči z marelo", ki podkupljeno ni bil tam, kjer bi moral biti, ko so Domnu Prevcu merili njegov skakalni dres..... za koliko se je ta "marelar" prodal, da je to storil , kot je ? najj ga potapljajo v javno reko, sramotilno, pred lastnim narodom.
Odgovori
+4
4 0
MasteRbee
25. 01. 2026 20.09
se strinjam. Potrebno je sprejeti tudi kakšno smolo, udarec in iti naprej. Včasih so rekli: na napakah se učimo, jaz pravim, potem bi morali biti vsi doktorji.
Odgovori
0 0
Sandokkan
25. 01. 2026 20.06
Slovenski Lolek je sigurno največji šalabajzer V zgodovini tega cetrtorazrednega športa :)))
Odgovori
+1
2 1
MasteRbee
25. 01. 2026 20.06
Brez veze se zato sekirat. Usoda je tako hotela. Lahko je bilo tudi zakaj dobro.
Odgovori
0 0
MasteRbee
25. 01. 2026 20.04
Pač jih je postavil na nepravo mesto. Nekomu je pa to hkrati ustrezalo. Danes ni nič podarjenega. Lahko se samo "maščuje" tam kjer je najboljši.
Odgovori
-1
0 1
pojtrarara
25. 01. 2026 20.10
ni nepravega mesta, to je glu.p izgovor... tam bi moral biti clovek prostovoljec skakalnega kluba, ki te smuci drzi ali pa stojalo... nic od tega ni bilo tam... in o svetovnem prvenstvu govorimo... krivda je izkljucno na organizatorjih... in to laganje o nepravem mestu je gnilo birokratsko, sploh ker naj bi pred.skakalec videl, da je smuci dol potisnil nek tip z marelo...
Odgovori
-1
0 1
Gutenberg
25. 01. 2026 20.11
Tam gate merijo na milimeter, a smuči kar 'same' padejo ...
Odgovori
0 0
bibaleze
