Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

Domen Prevc je v posamični konkurenci zanesljivo osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih. FOTO: Profimedia

Prvo serijo ekipne preizkušnje na svetovnem prvenstvu je zaznamoval neobičajen incident. Pred skokom Mariusa Lindvika so se po zaletišču kar same popeljale smuči Domna Prevca. Čeprav je slovenski tabor storil vse, da bi svojemu najboljšemu posamezniku omogočil skok v prvi seriji, do tega ni prišlo. Slovenija se je kljub skoku manj v finale uvrstila kot osma, a nato seveda ni imela realnih možnosti za odmevno uvrstitev. Končala je na šestem mestu, so pa iz slovenskega tabora že napovedali pritožbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dve razlagi, kako so smuči ušle

Po besedah vodje smučarskih skokov na SZS Gorazda Pogorelčnika obstajata dve razlagi, kako je prišlo do pobeglih smuči. Po prvi je Prevc naslonil smuči na šotor ob zadnji kontroli, nato pa so mu ušle izpod nadzora. Po drugi razlagi pa naj bi eden od predskakalcev videl prostovoljca, ki se je v hudem sneženju obrnil z dežnikom in s tem potisnil Domnove smuči po zaletišču. Vodstvo tekmovanja je v internem glasovanju, še pojasnjuje Pogorelčnik, nato z 3:1 odločilo, da Domen v prvi seriji ne sme nastopiti. "Ne bomo se ustavili. Resen protest bomo vložili. Dogajanje na vrhu letalnice ni v prid smučarskih skokov," je pojasnil v izjavi za nacionalno televizijo.

Timi Zajc v drugi seriji sprva ni želel skočiti, a se je nato premislil. FOTO: AP