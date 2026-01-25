Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

Prvo serijo ekipne preizkušnje na svetovnem prvenstvu je zaznamoval neobičajen incident. Pred skokom Mariusa Lindvika so se po zaletišču kar same popeljale smuči Domna Prevca. Čeprav je slovenski tabor storil vse, da bi svojemu najboljšemu posamezniku omogočil skok v prvi seriji, do tega ni prišlo.
Slovenija se je kljub skoku manj v finale uvrstila kot osma, a nato seveda ni imela realnih možnosti za odmevno uvrstitev. Končala je na šestem mestu, so pa iz slovenskega tabora že napovedali pritožbo.
Dve razlagi, kako so smuči ušle
Po besedah vodje smučarskih skokov na SZS Gorazda Pogorelčnika obstajata dve razlagi, kako je prišlo do pobeglih smuči. Po prvi je Prevc naslonil smuči na šotor ob zadnji kontroli, nato pa so mu ušle izpod nadzora. Po drugi razlagi pa naj bi eden od predskakalcev videl prostovoljca, ki se je v hudem sneženju obrnil z dežnikom in s tem potisnil Domnove smuči po zaletišču.
Vodstvo tekmovanja je v internem glasovanju, še pojasnjuje Pogorelčnik, nato z 3:1 odločilo, da Domen v prvi seriji ne sme nastopiti. "Ne bomo se ustavili. Resen protest bomo vložili. Dogajanje na vrhu letalnice ni v prid smučarskih skokov," je pojasnil v izjavi za nacionalno televizijo.
Slovenski tabor po odločitvi sprva sploh ni želel nastopiti v drugi seriji, vendar so se kasneje premislili po posvetu s trenerji. V prenosu je bilo moč slišati tudi Domna Prevca, ki je ekipnim kolegom rekel, naj vendarle nastopijo.
Kakorkoli, tudi če bo pritožba uspešna, to slovenskim orlom ne bo vrnilo medalj, za katere bi se zagotovo potegovali. Če bi Prevc skočil tudi v prvi seriji, bi najverjetneje končali okoli tretjega mesta. Zlato so osvojili Japonci, srebro je pripadlo Avstrijcem, bron pa Norvežanom.
Le upamo pa lahko, da je afera, ki smučarskim skokom še zdaleč ne more biti v ponos, še podžgala slovenske orle. Že čez manj kot dva tedna se namreč začne vrhunec sezone – olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo.
