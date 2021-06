Montreal blizu polfinala, Vegas izenačil dvoboj

Montreal je vodil že po prvi tretjini, v drugi je potem vodstvo povišal (3:1), v zadnji pa ga le še nadgradil za zmago s 5:1. Joel Armia jeCoreyju Perryju podal za prvi gol, v 34. in 57. minuti pa je zadel, ko je imela njegova ekipa zaradi kazni igralca manj na ledu. Poleg tega sta za visoko zmago zadela še Artturi Lehkonen in Nick Suzuki, ki je bil uspešen ob igri z igralcem več, edini gol za Winnipeg Jets je zabil Adam Lowry."Ko veš, da lahko zaupaš vratarju, dobiš posebno samozavest. Mislim, da je bil neverjeten," je o 26 obrambahCareyja Pricea dejal Armia. Kanadčani, ki lahko že v noči na torek potrdijo uvrstitev v polfinale, so prišli do šeste zaporedne zmage v letošnji končnici, medtem ko so v rednem delu nanizali največ tri zmage v nizu. Edina črna pika Montrealove zmage je poškodba desne roke branilcaJeffa Petryja, ki je predčasno končal obračun.

V zahodni skupini so hokejisti Vegas Golden Knights po zaostanku z 0:2 v zmagah dvoboj izenačili. V domači dvorani so že v drugi minuti prejeli gol, uspešen je bilBrandon Saad, potem pa so strnili svoje vrste, v osmi minuti izenačili, v drugih dveh tretjinah pa za visoko zmago vsakič zadeli po dvakrat. Jonathan Marchessault se je izkazal s tremi goli, William Karlsson pa s tremi podajami. Za domače sta zadela še Max Pacioretty in Patrick Brown.

"Občutek je dober, a čaka nas še veliko dela. To je šele druga zmaga in Colorado močno spoštujemo, vemo, česa so tekmeci sposobni. Pred nami je še visoka ovira, smo pa zelo ponosni na to, kako smo se odzvali po dveh porazih," je bil po koncu zadovoljen trener Vegasa Peter DeBoer.

Izida, končnica:

- zahodna skupina, 2. krog:

Vegas Golden Knights- Colorado Avalanche 5:1

- izid v zmagah je izenačen 2:2;

- severna skupina, 2. krog:

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 5:1

- Montreal vodi s 3:0 v zmagah;