Montreal se je izognil 'metli' v finalu

Josh Anderson je v 16. minuti domače popeljal v vodstvo, v 38. minuti so gostje prek Barclaya izenačili, enajst minut pozneje pa so znova povedli domači. Zadel je Aleksander Romanov. Podaljšek je Tampi v 54. minuti prinesel Patrick Maroon. Ob koncu tekme in na začetku podaljška so se domači ubranili v igri z igralcem manj, potem pa je Anderson ob koncu četrte minute podaljška razveselil 3500 navijačev v dvorani Bell Centre. Anderson je začel akcijo, popeljal plošček v napadalno tretjino gostov in podal pred gol. Do strela je prišel Cole Caufield, hokejisti Tampe so njegov strel blokirali, plošček pa se je odbil do Andersona, ki je zadel med padanjem. "Nismo hoteli, da bi se serija zaključila danes pred našimi navijači. Pričakovali smo, da se bomo vrnili v Tampo. Mislim, da smo vsi v slačilnici že spakirali kovčke za še eno gostovanje," je po koncu dejal junak Anderson. Montreal se je tako izognil "metli" in temu, da bi po letu 1998 postal prva ekipa, ki v velikem finalu ne bi dosegla niti zmage. Leta 1998 je s 4:0 v zmagah nad Washingtonom slavil Detroit. V zgodovini lige NHL je v končnicah le štirim ekipam uspelo zaostanek z 0:3 v zmagah spreobrniti v zmago s 4:3.

Tampa je tudi po četrti tekmi finala od ubranitve naslova oddaljena le še eno zmago. Nazadnje je naslov uspelo ubraniti ekipi Pittsburgh Penguins (2016, 2017). V zadnjih dveh končnicah je Tampa po porazu vedno dobila naslednjo tekmo. "Včasih igraš precej dobro, a pride do te in one situacije, ki ti ne gre na roko. Izgubili smo, a mi je bilo všeč precej stvari, ki sem jih videl na ledu," je po koncu dejal trener Tampe Jon Cooper.

Carey Price je za Montreal, ki je na prvih treh tekmah prejel kar 14 zadetkov, zbral 32 obramb.

Peta tekma bo v noči na četrtek po slovenskem času.

Izid, finale lige:

Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek)

- Tampa v zmagah vodi s 3:1