Montreal z golom Andersona do zmage na tretji polfinalni tekmi

Hokejisti iz Montreala so na tretji polfinalni tekmi lige NHL v podaljšku premagali Vegas Golden Knights s 3:2 in v zmagah povedli z 2:1. Zmagoviti gol je v 13 minuti podaljška dosegel Josh Anderson, ki je bil tudi absolutni junak dvoboja, saj je slabi dve minuti pred koncem rednega dela dosegel izenačujoči zadetek. Poleg Andersona je za kanadsko ekipo gol prispeval Cole Caufield, pri zasedbi iz Nevade pa sta se med strelce vpisala Nicolas Roy in Alex Pietrangelo. Domača ekipa je v Bell Centru nastopila brez pomoči trenerja Dominiqua Ducharma, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.

icon-expand Paul Byron FOTO: AP V kanadski ekipi se je poleg Andersona izkazal tudi vratar Carey Price, ki je zbral kar 43 obramb, njegov kolega na nasprotni strani Marc-Andre Fleury pa je zaustavil 24 strelov domačih hokejistov. Četrta tekma bo na sporedu v noči na ponedeljek v Montrealu, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v velikem finalu pomeril z boljšim iz drugega polfinalnega obračuna med ekipama Tampa Bay Lightning in New York Islanders. Na njunem dvoboju zasedba iz Floride v zmagah vodi z 2:1, četrta tekma pa bo v noči na nedeljo v New Yorku.



Izid:

Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 3:2 (podaljšek)

- Montreal v zmagah vodi z 2:1 icon-expand