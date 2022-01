Vreme je imelo zadnjo: slaloma na Sljemenu ni bilo mogoče izpeljati

Do takrat je vodil Norvežan Sebastian Foss Solevaag, ki je izkoristil startno številko 1. Norvežan je na progi, ki je bila iz številke v številko slabša, za 49 stotink sekunde premagal Švicarja Ramona Zenhäuserna, 58 stotink je na tretjem mestu zaostal Clement Noel.

Solevaag je zmagal že na zadnjem slalomu v Madonni di Campiglio in skupaj s Švedom Kristofferjem Jakobsenom s 140 točkami vodi v seštevku slalomske razvrstitve.

Organizatorji so z veliko truda vendarle pripravili progo, da so začeli tekmo, ki bi morala biti v sredo. S soljenjem so jo nekoliko utrdili, a vseeno narava ni dovolila, da razmere ne bi bile na meji regularnosti. Tako so prvo vožnjo nekajkrat prekinili za dodatno soljenje, na koncu pa uvideli, da je trud zaman.

Po nastopu Štefana Hadalina, ki se je po poškodbi vrnil med karavano in s številko 19 dosegel 16. čas, so tekmo dokončno odpovedali.

Karavana alpskih smučarjev se zdaj ekspresno seli v Adelboden, kjer bo v soboto veleslalom, v nedeljo pa slalom.