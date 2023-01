Moški smuk in veleslalom v Garmisch-Partenkirchnu odpovedana

Tekmi v Garmischu bi morali biti zadnji moški v smuku in veleslalomu pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 6. do 19. februarja v Courchevelu in Meribelu. V mednarodni zvezi za zdaj nadomestne lokacije za odpadli tekmi še niso našli.

Kombinatorci po odpovedi francoske preizkušnje tudi brez tekem tudi v Klingenthalu

Potem ko so prireditelji svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v francoskem Chaux-Neuvu že pred časom odpovedali tekmi, ki bi jih morali izpeljati 21. in 22. januarja, je danes enaka usoda doletela tudi nemški Klingenthal, kjer bi se morali kombinatorci meriti konec tega tedna, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Organizatorji v Klingenthalu so upali, da bodo kljubovali razmeram in pripravili tekaške proge, a so jih na koncu vendarle premagale spomladanske temperature in slaba vremenska napoved. Fis naj bi nadometno prizorišče izbral do sobote.