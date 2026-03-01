Moški superveleslalom odpadel zaradi megle

Sobotni smuk so izpeljali. Švicarji so poskrbeli za trojno zmago. Marco Odermatt je zmagal pred rojakoma Alexisom Monneyjem in Stefanom Rogentinom. Nastopila sta tudi dva Slovenca. Martin Čater je z 12. mestom postavil svoj najboljši izid sezone, Miha Hrobat je končal na 19. mestu.

V Garmischu je bil na sporedu sedmi moški superveleslalom v sezoni. Pred finalom sezone v Lillehammerju je načrtovan še moški superveleslalom v Courchevelu. Za zdaj še ni jasno, ali bodo skušali izpeljati danes odpovedano tekmo na drugi lokaciji.