Zimski športi

Moški superveleslalom odpadel zaradi megle

Garmisch-Partenkirchen, 01. 03. 2026 13.03 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Miha Hrobat

Organizatorji tekmovanj svetovnega pokala alpskih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji so imeli veliko težav pri izpeljavi današnje tekme v superveleslalomu. Zaradi megle tekmovanja niso mogli izpeljati niti po dveh prestavitvah, ko so start zamaknili na 12.45. Na startu sta bila Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat.

Sobotni smuk so izpeljali. Švicarji so poskrbeli za trojno zmago. Marco Odermatt je zmagal pred rojakoma Alexisom Monneyjem in Stefanom Rogentinom. Nastopila sta tudi dva Slovenca. Martin Čater je z 12. mestom postavil svoj najboljši izid sezone, Miha Hrobat je končal na 19. mestu.

V Garmischu je bil na sporedu sedmi moški superveleslalom v sezoni. Pred finalom sezone v Lillehammerju je načrtovan še moški superveleslalom v Courchevelu. Za zdaj še ni jasno, ali bodo skušali izpeljati danes odpovedano tekmo na drugi lokaciji.

Martin Čater je bil eden od dveh slovenskih smučarjev, ki bi moral nastopiti na superveleslalomski preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu.
Martin Čater je bil eden od dveh slovenskih smučarjev, ki bi moral nastopiti na superveleslalomski preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu.
FOTO: Profimedia

V seštevku discipline prepričljivo vodi Odermatt, ki ima po šestih tekmah v tej disciplini to sezono 425 točk, Avstrijec Vincent Kriechmayr na drugem mestu zaostaja že 158 točk. Slovenci v tej disciplini niso blesteli. Vse slovenske točke je osvojil Miha Hrobat, ki je bil najboljši na začetku sezone s 13. mestom na tekmi v tej disciplini v Copper Mountainu.

Hrobat v seštevku zaseda 31. mesto. V Courchevelu bo napadal mesto med petindvajseterico, ki se bo merila na finalu sezone v Lillehammerju oziroma Kvitfjellu. Kranjčan je v seštevku smuka 23.

alpsko smučanje superveleslalom odpoved miha hrobat martin čater

