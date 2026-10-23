Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Samotni slovenski jezdec med smučarsko elito: Motivacija je velika, cilji ostajajo visoki

Sölden, 23. 10. 2026 11.30 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Žan Kranjec v Kranjski gori

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec se pred veleslalomom v Söldnu veseli začetka nove tekmovalne sezone. V pripravljalnem obdobju je preizkusil veliko nove opreme in opravil številne primerjave, zadnji treningi pa so mu vlili dodatno samozavest. Cilji ostajajo visoki, čeprav se zaveda, da bo pravi odgovor o pripravljenosti dala šele tekma.

Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: AP

"Motivacija je velika, želja po rezultatih in najvišjih mestih ostaja visoka. Dal bom vse od sebe, težko pa zdaj napovem, kam me bo to pripeljalo. Sem pozitiven in se tekme veselim," je pred nedeljskim prvim moškim veleslalomom v sezoni 2026/27 v pogovoru s slovenskimi novinarji prek videokonference dejal Žan Kranjec.

Preberi še Kilde znova (huje) poškodovan, mu grozi konec kariere?

Slovenski reprezentant se na smučeh počuti bolje kot pred tednom dni, kar mu daje dodatno samozavest. "Zdaj sem na kar solidni ravni. Ne morem trditi, da sem v najboljši formi v karieri, verjamem pa, da lahko med sezono še napredujem," je pojasnil Kranjec. Želi si predvsem dokazati, da lahko tekmuje z najboljšimi. Stopničke ostajajo njegov cilj, vendar morebitnega drugačnega razpleta na prvi tekmi ne bi vzel kot razočaranje.

"Želim si pokazati dobro smučanje in dokazati, da sem lahko zraven najboljših. Ali bo to pomenilo stopničke, peto ali deseto mesto, je zdaj težko napovedati. Pomembno je, da pokažem solidno raven, saj imam še nekaj prostora za napredek," je poudaril.

Marco Odermatt bo pred vsako veleslalomsko tekmo favorit za zmago.
Marco Odermatt bo pred vsako veleslalomsko tekmo favorit za zmago.
FOTO: AP

Kranjec je konec tedna s sotekmovalci že treniral na ledeniku v Söldnu. Teren se mu ne zdi bistveno drugačen kot v preteklih letih, čeprav se lahko zaradi količine snega spreminjata videz posameznih odsekov in občutek strmine.

Preberi še 'V razhodu z Massijem ne vidim nič nenavadnega'

Razmere na treningu so bile po njegovih besedah odlične, o nedeljski podlagi pa še ne more zanesljivo soditi. Na razmere lahko vplivata vreme in morebitno sneženje, nizke temperature pa bi morale organizatorjem olajšati pripravo proge.

Denis Šteharnik
Denis Šteharnik
FOTO: Damjan Žibert

Kranjec je v svetovnem pokalu doslej 15-krat stal na zmagovalnem odru, od tega dvakrat na najvišji stopnički. Sölden je eno njegovih uspešnejših prizorišč, saj je bil na ledeniku drugi leta 2022 ter tretji v letih 2021 in 2019. Nazadnje se je sicer na stopničke svetovnega pokala povzpel decembra 2024 v Beaver Creeku.

Sezona 2025/26 je bila za Kranjca prva brez uvrstitve na zmagovalni oder po 2016/17. Njegov najboljši rezultat je bilo šesto mesto na veleslalomu v Copper Mountainu. Po razočaranju v pretekli sezoni, ko je izgubil mesto med elitno sedmerico veleslalomistov z najboljšim startnim izhodiščem, se je 33-letni Vodičan odločil za menjavo opreme in trenerja. Pod vodstvom izkušenega Denisa Šteharnika se želi vrniti med najboljše.

Preberi še Izkušeni Costazza novi trener Slokarjeve, Šteharnik bo bdel nad Štuhčevo

"Zavedati se je treba, da je z novim materialom še veliko neznank. Moramo biti iskreni, gre za zahtevno nalogo zanj in za serviserja. Tudi dejstvo, da se razmere ves čas spreminjajo, nam ne gre na roko," je pred uvodno tekmo sezone dejal Šteharnik.

Žan Kranjec komaj čaka, da se sezona začne.
Žan Kranjec komaj čaka, da se sezona začne.
FOTO: Profimedia

"Ledeniške razmere so povsem drugačne od tistih v Ushuaii. Veliko se moramo prilagajati, še vedno testiramo opremo. Vedno bližje smo idealnim nastavitvam, vendar za tekmo v Söldnu ne bi rad ničesar napovedoval. Sezona bo pokazala, kaj smo opravili. Za zdaj je jasno le, da se Žan maksimalno trudi in je naredil vse, da bi bil čim bolje pripravljen. Tudi mi bomo naredili vse za uspeh že v Söldnu," je dodal trener.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
alpsko smučanje žan kranjec denis šteharnik

Poraz po petih zmagah v nizu: 'Nič nismo naredili narobe, plošček ni želel v gol'

24ur.com Žan Kranjec poln zagona za novo sezono
Moskisvet.com Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmage
Moskisvet.com Na to v letošnji sezoni cilja Žan Kranjec
24ur.com 'Številke kažejo, da sem še bolj napredoval'
24ur.com Roglič po zmago na Giro: Pomembna bo vsaka sekunda
24ur.com Jan Zore
24ur.com Pol Espargaro: Na vsaki dirki se borim s sabo
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
To Italijani počnejo skoraj vsak večer
To Italijani počnejo skoraj vsak večer
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Hollywood izgubil še eno legendo: spomin na igralca, ki je zaznamoval Top Gun
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
dominvrt
Portal
Napaka, ki lahko trajno poškoduje nagrobnik
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022