Možne odpovedi zimskih tekmovanj zaradi energetske krize

Energetska kriza bi lahko povzročila številne odpovedi tekem svetovnega pokala in pri Fisu se na to pripravljajo, je v sredo v Kranjski Gori na forumu mednarodnih novinarjev, ki pokrivajo nordijske športe, priznal Michel Vion. Fis trenutno nima načrta B, je dejal Vion. "Dobro so znane težave v zvezi s proizvodnjo umetnega snega in dogodki, ki potekajo pod reflektorji. Ni lahko, ko morajo ljudje varčevati z vodo in elektriko, a tekmovanja se pripravljajo in izvajajo. Smo optimistični, da bomo tudi to zmogli," je dejal.

Planica bo prizorišče svetovnega prvenstva v nordijskih športih, ki bo med 22. februarjem in 5. marcem 2023. Slovenija bo prvič gostila tako veliko tekmovanje v zimskih športih. Medtem ko se tekme svetovnega pokala lahko dokaj hitro odpove ali jih prestavi na drugo lokacijo, pa svetovnih prvenstev ni mogoče preložiti v kratkem času. "Če pride do odpovedi mesec dni pred predvidenim datumom, to ni več mogoče," je dejal generalni sekretar Fisa.

'Šport ne bi smel biti odvisen od politike'

Na SP v dolini pod Poncami ni izključena niti udeležba športnikov iz Rusije in Belorusije. To je danes v Kranjski Gori še omenil Vion. Takšna možnost temelji na stališču Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Predsednik Moka Thomas Bach namreč dopušča možnost, da bi odprli "majhna vrata" za športnike, ki trenutno zaradi ruske agresije na Ukrajino ne morejo tekmovati. Šport bi moral biti neodvisen od politike, je dejal Vion.

Vrnitve ruskih in beloruskih športnikov na mednarodno prizorišče pa ne gre pričakovati na uvodnih jesenskih tekmah svetovnih pokalov. "Morda se možnosti za njihovo vrnitev na mednarodno sceno odpirajo decembra. Športniki obeh držav, seveda brez zastave in himne, bi morda lahko nastopili tudi na SP," je pojasnil Vion.

SP v nordijskem smučanju bo prihodnje leto v Planici, SP v alpskem smučanju pa v Courchevelu in Meribelu v Franciji od 6. do 19. februarja.