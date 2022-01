Murovec se je podpisal tudi pod kolekcijo Peking 2022

Naloga glavnega oblikovalca je oblikovanje vseh artiklov kolekcije, od kape, nogavic in majic pa vse do slavnostne bunde in nacionalne kolekcije. Vsakič poskuša najti pravo razmerje med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijačem, slovenskimi športnimi barvami in funkcionalnostjo, če je le možno, pa vključi tudi pridih identitete prireditelja.

Pri tokratni kolekciji izstopa dolga bunda za slovesno otvoritev, menijo pri OKS. S svojim izčiščenim, ostrim dizajnom in črto po sredini ponazarja odločenost in osredotočenost ter je videti zmagovalno, vendar brez kiča.

Oblikovalec si želi, da bi športniki in navijači začutili utrip prizorišča olimpijskih iger. Prav zato boste na oblačilih iz olimpijske kolekcije našli detajle fasade kultnega stadiona Ptičje gnezdo ( Bird’s Nest oz. Niǎocháo ), po katerem se bodo olimpijci sprehodili ob slavnostnem odprtju iger. Pri specialni opremi pa je pomembno, da se čim bolj približamo željam športnika oz. proizvajalca, ki ima v tem primeru zelo natančna navodila, ob tem pa je treba upoštevati stroga pravila in standarde posameznih mednarodnih krovnih športnih organizacij.

Poleg oblačil pa je pomembna tudi obutev, za katero je poskrbela Alpina. Olimpijce je obula v pohodne čevlje, ki so njihov zaščitni znak, saj je bil "gojzar" tudi prvi čevelj, ki so ga pred točno 75 leti izdelali v Alpini. Pohodne čevlje so tako oblekli v trendovske barve, kot piko na i pa so jim dodali zelene, modre in bele vezalke, ki predstavljajo barve OKS.

"Barve, ki jih uporabljamo, so lepe, 'nosljive', lahko tudi elegantne, a vedno dovolj športno agresivne. V zadnjih letih nam je uspelo, da smo na globalni športni ravni ob izvrstnih dosežkih zgradili izjemno močno identiteto. In del uspehov so tudi oblačila, ki poskrbijo za svojevrsten 'strah' v očeh nasprotnikov. Postali smo vizualno prepoznavni, sočasno pa nadvse spoštovan športni narod. In verjamemo, da bo tako tudi v Pekingu!" so o novi zimski kolekciji še zapisali pri OKS.