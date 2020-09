Na Bledu tesna zmaga Jeseničanov

Na Bledu konec tedna poteka poletna hokejska liga, tradicionalni uvod v novo sezono. Prvi dan v četrtek je SŽ Olimpija premagala selekcijo Slovenije, ki jo sestavljajo igralci iz Celja, Slavije Junior, Hidrie Jesenice in Triglava, s 4:1, VSV Beljak pa je bil uspešnejši od Sija Acronija Jesenic s 3:1.

Jeseničani so igrali s selekcijo Slovenije in po zaostanku v prvi tretjini na koncu prišli do tesne zmage. Za železarje so zadeli Blaž Tomaževič, dvakratAndrej Hebar in Žan Jezovšek, za slovensko ekipo pa je dva gola dosegel Žan Zupan, enega pa Jaša Jenko.

V soboto bo na Bledu še zadnja tekma, ko se bosta v prvem derbiju nove sezone pomerila stara tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane.



Izidi:

Sij Acroni Jesenice – Selekcija Slovenije 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Tomaževič 11., Hebar 32., 33., Jezovšek 45.; Zupan 12., 19., Jenko 53.

Selekcija Slovenije –SŽ Olimpija 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Ščap 7.; Ropret 8., Mušič 11., Ulamec 13., Čimžar 42.

VSV Beljak– Sij Acroni Jesenice 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Pollastrone 28., Kosmachuk 42., Kornelli 57.; Hebar 10.