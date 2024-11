Na Finskem debi za Lilo Lapanja v slovenskem dresu

Po uvodnem programu v Söldnu, kjer sta bila na sporedu dva veleslaloma, se svetovni pokal v alpskem smučanju nadaljuje na severu Evrope, v Leviju z dvema slaloma. Slovenska reprezentanca je že nekaj časa na Finskem in ima za seboj odlične slalomske treninge, tako da je pripravljena za nadaljevanje sezone. "Treningi v Leviju so bili odlični, predvsem zadnje tri dni je bila snežna podlaga odlična. Imam dobre občutke na smučeh in komaj čakam, da lahko začnem. Sama zelo rada tekmujem, še posebno pa se veselim tekme sedaj, ko bom nastopala za Slovenijo. Nimam velikih pričakovanj, saj sem, po mojem spominu, že šestič v Leviju in vem, kako stvari potekajo na svetovnem pokalu," je sprva dejala izkušena alpinka Lila Lapanja .

"Vem, da bom imela visoko številko in se ne obremenjujem s tem. Vedno se poskušam osredotočiti le na svoje smučanje in na svojo tehniko. Zame je zelo pomembno, da ostajam odprta oseba in nimam prevelikih pričakovanj, čeprav vem, da veliko ljudi od mene pričakuje rezultate in jih konec koncev tudi sama, ampak na tej tekmi to ni v prvem planu. Pomembno je le to, da sem izjemno zadovoljna s svojo odločitvijo, da nastopam za Slovenijo in gledam le pozitivno naprej, ne glede na to, kakšen bo prvi rezultat. Začnimo s sezono," je bila v izjavi za uradno spletno stran SZS izčrpna Lila Lapanja.