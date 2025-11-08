Na Finsko ob odsotnosti Slokar Dvornik, Bucik Jogan in Lapanja

Po hudi poškodbi najboljše slovenske slalomistke Andreje Slokar bodo na prvem slalomu sezone svetovnega pokala alpskih smučark prihodnjo soboto v Leviju na Finskem nastopile tri Slovenke. Slovenijo bodo na tekmi zastopale Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja.

Miha Oserban FOTO: Sloski

Slovenija na moškem slalomu 16. novembra ne bo imela predstavnika. Možni kandidat Miha Oserban je na lestvici mednarodne smučarske zveze Fis trenutno na 179. mestu. Pravilo določa, da imajo pravico nastopa na tujih tekmah svetovnega pokala tekmovalci, ki so na tej lestvici med najboljših 150 v disciplini, zato Oserban še ne more nastopiti. Andreja Slokar, ki si je v četrtek na treningu poškodovala križne vezi v desnem kolenu, je imela največja pričakovanja od slovenske ekipe v specialnem slalomu.

Lila Lapanja FOTO: AP

Ajdovka je bila v minuli sezoni z 260 točkami najboljša Slovenka v slalomu. Na črni progi v Leviju bi nastopila v prvi jakostni skupini, dodaten zagon pa je dobila tudi z odličnim finišem prejšnje sezone. V Sun Valleyju je s tretjim mestom na finalnem slalomu poskrbela za sploh edine stopničke ženske ekipe minulo zimo. Lani je še osmič na ženskem slalomu v Leviju slavila Američanka Mikaela Shiffrin. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 15. mestu, Ana Bucik Jogan je dosegla 22. mesto, Slokar pa je po napaki odstopila v drugi vožnji. Nastopili sta tudi Lapanja in Nika Tomšič, ki pa se nista uvrstili v finale najboljše trideseterice.