Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Na Finsko ob odsotnosti Slokar Dvornik, Bucik Jogan in Lapanja

Ljubljana, 08. 11. 2025 13.46 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Po hudi poškodbi najboljše slovenske slalomistke Andreje Slokar bodo na prvem slalomu sezone svetovnega pokala alpskih smučark prihodnjo soboto v Leviju na Finskem nastopile tri Slovenke. Slovenijo bodo na tekmi zastopale Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja.

Miha Oserban
Miha Oserban FOTO: Sloski

Slovenija na moškem slalomu 16. novembra ne bo imela predstavnika. Možni kandidat Miha Oserban je na lestvici mednarodne smučarske zveze Fis trenutno na 179. mestu. Pravilo določa, da imajo pravico nastopa na tujih tekmah svetovnega pokala tekmovalci, ki so na tej lestvici med najboljših 150 v disciplini, zato Oserban še ne more nastopiti. Andreja Slokar, ki si je v četrtek na treningu poškodovala križne vezi v desnem kolenu, je imela največja pričakovanja od slovenske ekipe v specialnem slalomu.

Lila Lapanja
Lila Lapanja FOTO: AP

Ajdovka je bila v minuli sezoni z 260 točkami najboljša Slovenka v slalomu. Na črni progi v Leviju bi nastopila v prvi jakostni skupini, dodaten zagon pa je dobila tudi z odličnim finišem prejšnje sezone. V Sun Valleyju je s tretjim mestom na finalnem slalomu poskrbela za sploh edine stopničke ženske ekipe minulo zimo. Lani je še osmič na ženskem slalomu v Leviju slavila Američanka Mikaela Shiffrin. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 15. mestu, Ana Bucik Jogan je dosegla 22. mesto, Slokar pa je po napaki odstopila v drugi vožnji. Nastopili sta tudi Lapanja in Nika Tomšič, ki pa se nista uvrstili v finale najboljše trideseterice.

Preberi še Andreja Slokar po hudi poškodbi kolena: To zares boli

Žan Kranjec, ki je sezono odprl v Söldnu z devetim mestom na veleslalomu, se bo o nastopu na slalomu odločal na podlagi zbranih točk za svetovni pokal, od katerih bo odvisna tudi startna številka, torej ali bo v prvi vožnji slaloma lahko nastopil tik za prvo trideseterico.

alpsko smučanje
Naslednji članek

Andreja Slokar po hudi poškodbi kolena: To zares boli

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330