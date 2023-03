Na Grubinem memorialu zbranih več kot 14.000 evrov

Veleslaloma se je udeležilo več kot 200 smučarjev in smučark, ki so se spustili po snežni strmini smučišča Kekec. S plačilom startnine so prispevali k zbranemu znesku za pomoč Brini, deklici z nasmehom. Kot predtekmovalci so se po smučišču spustili Rene Mlekuž, Mitja Dragšič, Jure Košir, Christian Mayer in Retro legende. Tudi tokrat pa se je s startno številko 1 na progo podal Maks Grubelnik, sin Draga Grubelnika.

V Kranjski Gori so bili na in ob smučišču tudi Matjaž Vrhovnik, Andrej Šporn, Urška Hrovat, Alenka Dovžan, Tomi Meglič, Grega Skočir, Katarina Mala, Ciril Komotar, Tone Vogrinec in drugi. Mnogi med njimi se vsako leto zberejo na Grubinem memorialu, kjer se spomnijo svojih smučarskih časov, Grube in ob tem poskrbijo še za dobrodelno noto. Rokenrol za Grubo je žal odnesel močan dežni naliv, a dobre volje v Kranjski Gori kljub temu ni manjkalo.

Dogodek so, kot piše v uradnem sporočilu za javnost, tudi letos podprli večletni partnerji in sponzorji. Eden od sestavnih delov Grubinega memoriala je od vsega začetka dobrodelnost. Na prvem dogodku so celotna zbrana sredstva namenili Dragovemu sinu Maksu. Sredstva drugega Grubinega memoriala so bila namenjena 17-letnemu Timu, tretjega 7-članski družini iz Vuhreda, četrtega družini iz Slovenske Bistrice, ki je s sredstvi obnovila streho, leta 2020 družini Rajh iz Ruš, poleg finančnih sredstev so jim hišo obnovili v oddaji Delovna akcija. Lani so bila sredstva namenjena 6-članski družini Jesenšek iz okolice Litije, letos pa bodo s sredstvi pomagali Brini, deklici z nasmehom.

ŠE VEDNO LAHKO DONIRATE BRINI, DEKLICI Z NASMEHOM

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE

PROLETARSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865

BIC: HAABSI22

KODA: CHAR

NAMEN: HUMANITARNA POMOČ DRUŽINI

SKLIC: SI00 710