Na Japonsko gre pet Slovenk, prvo ime bo Nika Križnar

Ob njej so v deželo vzhajajočega sonca odpotovale še Ema Klinec , Nika Prevc , Maja Vtič in Katra Komar .

Prvo ime slovenske vrste na Japonskem bo Nika Križnar , skupno tretja v boju za zlato sovo in skupno četrta najboljša skakalka v svetovnem pokalu to zimo.

To bodo skakale za slovensko vrsto prve tekme po hudi poškodbi Bogatajeve, ki je morala predčasno končati sezono. Bogatajeva si je ob padcu na nedeljski zadnji tekmi silvestrske turneje v okviru svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji strgala križno vez levega kolena.

"Pravijo, da ima vsaka stvar nek namen. Upam, da pregovor drži in da bo tudi pri meni slab začetek leta pomenil dober konec leta. Punce, prijateljice in ekipa kot na zadnji sliki, še vedno z vami v mislih tečem v iztek na vsaki tekmi," je danes zapisala Bogatajeva na Instagramu in bodrila reprezentančne kolegice pred naslednjimi tekmami sezone, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Planici.