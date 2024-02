'Na koncu je bilo srce tisto, ki je povedalo, da je čas za novo poglavje v življenju'

OGLAS

FOTO: Novinarska konferenca ob zaključku kariere Petra Prevca icon-picture-layer-2 1 / 14

Peter Prevc bo, kot je bilo napovedano že pred izredno novinarsko konferenco v Planici, po koncu letošnje sezone zaključil zelo uspešno kariero. Na druženju s predstavniki sedme sile se je 31-letni šampion iz Dolenje vasi ozrl na prehojeno pot, ki ni bila vedno posuta z rožami.

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je ob uvodnem nagovoru v sklopu izredne novinarske konference Petra Prevca razveselil vse ljubitelje skakalnega športa z novico, da bo predprodaja vstopnic za marčevski planiški spektakel podaljšana do konca tega delovnega tedna (petek)!

"Če bi lahko karkoli spremenil na svoji poti, bi to bilo dogajanje v mesecu decembru leta 2017, ko sem bil po izjemno uspešni sezoni 2015/16 še toliko bolj zahteven do sebe. Tedaj bi se preprosto moral prepustiti dogodkov in več poslušati samega sebe," je na vprašanje o morebitnih obžalovanjih odgovoril zmagovalec svetovnega pokala leta 2016 in dobitnik kolajn z največjih tekmovanj (olimpijske igre in svetovno prvenstvo).

Slovenski skakalni šampion Peter Prevc je na novinarski konferenci ob naznanitvi slovesa od vrhunskega tekmovalnega športa težko zadrževal svoja čustva. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Da je bila kariera najstarejšega od bratov Prevc ena od tistih, ki si jo bo sleherni ljubitelj športa v deželi na sončni strani Alp vtisnil v spomin za večne čase, ni treba izgubljati besed. "Upam, da sem novim skakalnim rodovom kot tudi mladini nasploh pokazal pot, da se s trdim in poštenim delom da priti zelo daleč. Vsi se moramo zavedati ene stvari, in sicer da v življenju nastopijo tako dobra kot slaba obdobja. Ko ste na vrhu, je vse lepo, vsi uživajo, ko pa nastopijo slabša obdobja, takrat človek spozna, kdo je (so) tisti, ki ti nesebično stoji(jo) ob strani. Osebno ne obžalujem prav dosti, za mano je lepa kariera, prežeta z vrhunskimi dosežki, zato se bom po tej sezoni mirne vesti poslovil od vrhunskega športa," je nadaljeval Prevc.

Peter priznava, da je ideja o koncu kariere zorela že kar nekaj časa. "To je obdobje zadnjih dveh let, ko sem se začel vse pogosteje spraševati o (ne)smiselnosti nadaljevanja. Ko enkrat osvojiš veliki kristalni globus, si določen čas v samem svetovnem vrhu, osvajaš kolajne na največjih tekmovanjih in, če imaš srečo ter pravo formo v pravem trenutku, zmagaš še novoletno turnejo, je nekako logično, da postaneš še bolj zahteven do sebe. Tu sem, kot že rečeno, storil napako že v naslednji sezoni, a je nato nastopilo manj turbulentno obdobje, ko sem prav užival v razvoju našega športa in seveda nove generacije naših skakalcev," se je nekoliko nostalgično v obdobje zadnjega desetletja z mislimi vrnil po mnenju mnogih največji slovenski smučarski skakalec vseh časov.

Peter Prevc (na sliki v beli srajici) bo odslej več časa posvetil svoji družini - soprogi Mini ter sinovoma Ludviku in Oskarju. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand