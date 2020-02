Na Kulmu brez letenja, na tekmi vseh sedem Slovencev

Smučarji skakalci so zbrani na prvi letošnji letalnici v avstrijskem Kulmu, kjer pa zaradi neprijetnega vremena poletov zaenkrat ne bo na sporedu. Oblačno vreme in premočni sunki vetra so na Kulmu hitro odpihnili predvideni petkov program uradnega treninga in kvalifikacij za prvo letošnjo tekmo na letalnici.

Jurij Tepeš, Žiga Jelar, Anže Semenič, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc bodo prvič torej leteli v soboto, organizatorji so kvalifikacije že črtali s programa, tekma se bo tako odvila z vsemi 53 skakalci na štartni listi.