Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 ZOI 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Na Kulmu pet Slovencev, v Hinzenbachu povratek Taje Bodlaj

Ljubljana, 25. 02. 2026 09.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kulm smučarski skoki

Sezoni svetovnega pokala se po olimpijskih igrah nadaljujeta na letalnici na Kulmu za skakalce in na srednji skakalnici v Hinzenbachu za skakalke. Glavna trenerja slovenskih reprezentanc, Robert Hrgota in Jurij Tepeš, sta sporočila imena, ki bodo tekmovala ta konec tedna.

Žak Mogel
Žak Mogel
FOTO: Luka Kotnik

Še pred potjo v Avstrijo je v Planici na sporedu državno prvenstvo, skakalke bodo tekmovale na srednji skakalnici, skakalci pa na veliki skakalnici. Po državnem prvenstvu pa skakalci odpotojejo proti prvim poletom v tej sezoni, ki bodo šteli za točke svetovnega pokala. 

Preberi še 'Smo edini, ki smo dobili dve zlati v moški konkurenci, kar zelo veliko šteje'

Ob svetovnem prvaku v letenju iz Oberstdorfa, Domnu Prevcu ter Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu bosta na Kulm odpotovala še Žak Mogel in Rok Oblak.

Taja Bodlaj
Taja Bodlaj
FOTO: Luka Kotnik

Skakalke bodo sezono nadaljevale še v Hinzenbachu, ta vikend bo zadnji, ko karavani ne bosta združeni na istem prizorišču. Jurij Tepeš bo ob Niki Prevc, Niki Vodan in Katri Komar v Hinzenbachu računal še na Jerico Jesenko, povratnico po poškodbi, Tajo Bodlaj ter debitantko na tekmah svetovnega pokala v tujini, 16-letno Nino Kontrec.

smučarski skoki kulm domen prevc taja bodlaj

Poškodovanega Horaka bo zamenjal Kanadčan

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
To so hit kavbojke letošnjega leta
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Ideje za zajtrk: 5 enostavnih jajčnih receptov
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543