Na Kulmu pet Slovencev, v Hinzenbachu povratek Taje Bodlaj

Še pred potjo v Avstrijo je v Planici na sporedu državno prvenstvo, skakalke bodo tekmovale na srednji skakalnici, skakalci pa na veliki skakalnici. Po državnem prvenstvu pa skakalci odpotojejo proti prvim poletom v tej sezoni, ki bodo šteli za točke svetovnega pokala.
Ob svetovnem prvaku v letenju iz Oberstdorfa, Domnu Prevcu ter Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu bosta na Kulm odpotovala še Žak Mogel in Rok Oblak.
Skakalke bodo sezono nadaljevale še v Hinzenbachu, ta vikend bo zadnji, ko karavani ne bosta združeni na istem prizorišču. Jurij Tepeš bo ob Niki Prevc, Niki Vodan in Katri Komar v Hinzenbachu računal še na Jerico Jesenko, povratnico po poškodbi, Tajo Bodlaj ter debitantko na tekmah svetovnega pokala v tujini, 16-letno Nino Kontrec.
