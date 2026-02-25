Na Kulmu pet Slovencev, v Hinzenbachu povratek Taje Bodlaj

Žak Mogel FOTO: Luka Kotnik

Še pred potjo v Avstrijo je v Planici na sporedu državno prvenstvo, skakalke bodo tekmovale na srednji skakalnici, skakalci pa na veliki skakalnici. Po državnem prvenstvu pa skakalci odpotojejo proti prvim poletom v tej sezoni, ki bodo šteli za točke svetovnega pokala.

Ob svetovnem prvaku v letenju iz Oberstdorfa, Domnu Prevcu ter Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu bosta na Kulm odpotovala še Žak Mogel in Rok Oblak.

Taja Bodlaj FOTO: Luka Kotnik