Na Kulmu se odpira sezona poletov: Prav je, da fantje dobijo priložnost

Gorazd Bertoncelj je z mislimi na marčevsko svetovno prvenstvo v poletih v Planici, kjer, kot je dejal, potrebuje pet "močnih" letalcev, že pred Willingenom krepko premešal reprezentanco.

"Prihajajo večje naprave in zato sem se odločil, da s seboj odpeljem bolj izkušene fante. Poleg tega na domačem SP potrebujemo vsaj pet močnih letalcev, zato je prav, da fantje dobijo priložnost," je menil glavni trener, ki je v ekipo ob standardnih članih Petru Prevcu, Domnu Prevcu, Anžetu Laniškuin Timiju Zajcuvpoklical še Anžeta Semeniča, Žigo Jelarja in Jurija Tepeša.

Zajc: Prihaja tisti trenutek v sezoni, ko težko pričakuješ prve polete

"Novinci" so prve tekme na velikih napravah v sezoni v Willingenu prestali mešano. Z desetim mestom se je izkazal Semenič, Jelar je bil za uspeh kariere 17., medtem ko je Tepeš ostal brez finala. A nova priložnost fante čaka že konec tedna, ko bodo na Kulmu po enoletnem premoru v svetovnem pokalu spet lahko leteli tudi prek 240 metrov. V slovenskem taboru se konca tedna, kot pravijo, močno veselijo. Lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu Zajc, ki je imel v prvem delu sezone obilo težav, na zadnjih tekmah pa je spet našel prave občutke, že nestrpno pričakuje prve polete. Na zadnji tekmi v Willingenu je bil 13.

"Naredil sem dva zelo dobra skoka, v finalu pa sem imel malo smole. Z mirno glavo grem na naslednje tekme," je o svojih nastopih v Nemčiji dejal 19-letnik iz Hramš, ki že težko čaka na polete:"Prihaja tisti trenutek v sezoni, ko težko pričakuješ prve polete in nato tam res zelo uživaš. Res že komaj čakam."

Močno orožje tudi Domen Prevc

Eden glavnih slovenskih adutov bo poleg Petra Prevca, rekorderja Kulma z 244 metri, Zajca in Semeniča zagotovo tudi Domen Prevc, ki je lani ob koncu sezone z zmago v Vikersundu in drugim mestom v Planici blestel na poletih. Poleg tekem na Kulmu je to sezono v svetovnem pokalu na koledarju le še ena letalnica, tista v Vikersundu, kar pomeni, da bo za skupno zmago treba dobro leteti že konec tedna na Kulmu.

Sezona svetovnega pokala se bo tudi končala s finalom na letalnici Vikersundbakken, lani izjemno uspešnim prizoriščem za slovenske skoke, saj je Domen Prevc slavil zmago, skupaj z Zajcem, Petrom Prevcem in Semeničem pa je Slovenija zmagala tudi na ekipni tekmi. A s tem za skakalce zime še ne bo konec, saj se bodo tradicionalno zbrali v Planici, ko jih od 20. do 23. marca čaka še glavni vrhunec, SP v smučarskih poletih. Poleg Slovencev, Peter Prevc je bil svetovni prvak v smučarskih poletih na SP 2016, morda najbolj eleganten letalec vseh časov Robert Kranjecpa leta 2012, so tradicionalno močni letalci tudi Norvežani, ki bodo letos v Planici branili tako ekipni naslov kot posamičnega iz leta 2018, saj je branilec naslova Daniel Andre Tande.

Pričakujejo 25.000 navijačev

Prejšnjo zimo sta se za mali kristalni globus za polete sicer v razburljivem dvoboju vse do zadnjega dne borila Japonec Rjoju Kobajaši, to sezono skupno četrti v svetovnem pokalu, in Nemec Markus Eisenbichler. Slednji je bil pred zadnjo tekmo sezone v Planici še v vodstvu, a mu je nato kralj lanske zime Kobajaši z zmago odnesel tudi mali globus. Tudi vodilni skakalec v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraftvelja za izvrstnega letalca, nenazadnje je od marca 2017 svetovni rekorder v poletih, ko je v Vikersundu poletel do 253,5 metra. Svoj najboljši dosežek na domačem Kulmu je sicer z drugim mestom dosegel leta 2015.

Za njegovega prvega zasledovalca v svetovnem pokalu Nemca Karla Geigerjapa bosta tekmi konec tedna sploh prvi na tej avstrijski letalnici, saj na Kulmu še ni tekmoval. Zadnjo tekmo na Kulmu 13. januarja 2018 je dobil sicer zdaj že upokojeni Norvežan Andreas Stjernen, najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na šestem mestu. Štajerski organizatorji, ki so letos v proračun za tekmi dodali 400.000 evrov, v treh dneh pričakujejo, da se bo ob letalnici zbralo približno 25.000 navijačev.