Na ledeni stezi ob očitkih o goljufanju zavrele strasti: 'Daj no, od****!'

Na olimpijskih igrah so pritiski večji, želja po uspehu močnejša in živci krajši. To se je pokazalo tudi na obračunu v krlingu med Kanado in Švedsko. Igralci krlinga sicer ravno ne slovijo po živčnosti, a ko je v igri olimpijska medalja, lahko strasti zavrejo tudi ob ledeni ploskvi.
Med ekipama je postalo vroče že kmalu po začetku obračuna, ko so se Švedi pod vodstvom 'skipa' oziroma kapetana Niklasa Edina pritožili, da se nasprotniki kamnov po izpustu ponovno dotikajo, sodnike pa opozorili, naj bodo pozorni na morebitne nadaljnje kršitve pravil. Kanadčani so v odgovor od sodnikov zahtevali, da podrobno spremljajo tudi švedske mete.
Vroče je bilo tudi v samem zaključku tekme, ko je prišlo do ostrega besednega obračuna med tretjima igralcema obeh ekip, Marcom Kennedyjem in Oskarjem Erikssonom, ko je Šved Kanadčana ostro obtožil dvojnega dotika.
"Tega nisem storil niti enkrat, lahko od*****!" se je na očitke odzval Kennedy, Eriksson pa je vztrajal pri svojem: "Lahko ti pokažem posnetke po koncu tekme."
A Kanadčan mu ni ostal dolžan. "Kaj pa ti, ko si se med mojim izbijanjem v zadnji rundi sprehajal naokoli in plesal po sredini ledene steze? Daj no, Oskar, od****," se je burno odzval tretji član zmagovalne ekipe.
Tekma je nato pripadla Kanadčanom, ki so slavili z 8 : 6, po obračunu pa je odmevalo predvsem vroče dogajanje ob ledeni stezi.
"Oskar Eriksson je izjemen igralec in do njega imamo ogromno spoštovanja," je Kennedy po tekmi povedal za CBC Olympics. "Obtoževal nas je goljufanja in nečesa, česar ne bi smeli početi, kar je popolna neumnost. Tega nismo najbolje sprejeli, povedali smo jim, kaj si mislimo, nato pa šli naprej in odigrali dobro deseto rundo," je še pojasnil Kennedy.
Kennedy je menil, da so obtožbe povezane s slabim začetkom Švedske na olimpijskem turnirju. "Morda je bil razburjen, ker je izgubljal. Mislim, da je šlo le za to – narediti karkoli, da bi poskušal zmagati, in to spoštujem. Mislim pa, da smo napačna ekipa, da bi to počel nam," je Kanadčan poudaril, da tovrstnih očitkov ne bo mirno poslušal.
"Žalostno je takšne stvari videti v športu, pri katerem je veliko poudarka na športnem duhu in v katerem smo vsi zelo dobri prijatelji. Poznamo se že 20 let. To se je zgodilo že velikokrat, zato je žalostno, da pride do vročih razprav, namesto da bi preprosto igrali krling v skladu s pravili," pa je po tekmi dejal švedski 'skip' Edin.
"To se je zgodilo že na številnih prvenstvih, zato je presenetljivo, da se to še vedno dogaja po vseh teh letih in da sodniki glede tega ne storijo ničesar. Vidijo, da se dogaja, in precej jasno povedo, da so videli, kaj se je zgodilo in da to ni dovoljeno, vendar ne ukrepajo," je bil še razočaran Šved.
Krovna zveza za krling je sicer na teh olimpijskih igrah uvedla posebne elektronske senzorje na ročajih kamnov, ki zasvetijo rdeče, če se igralec kamna dotika tudi po prečkanju hog line – črte, do katere mora igralec izpustiti kamen pri metu.
Eriksson pa je pojasnil, da s soigralci verjamejo, da se je Kennedy dotikal kamna, in ne ročaja s senzorjem, zato se rdeče luči niso prižgale.
Svetovna zveza za krling se je odzvala na očitke Švedov in v izjavi zapisala, da so bili po prvem opozorilu med tekmo sodniki tri runde postavljeni ob črti ter podrobno spremljali mete. "Med opazovanjem ni bilo nobenih kršitev ali ponovnih dotikov kamna," so še dodali v izjavi.
Krling je ekipni šport, ki ga igrajo na ledu. Cilj igre je s pomočjo dveh ekip, ki imata vsaka po štiri igralce, s posebnimi kamni (granitnimi diski s prijemalom) doseči čim boljši rezultat. Igralci kamne pošiljajo proti tarči, imenovani 'hiša', ki je na drugem koncu ledene steze. Med metom kamna dva igralca s posebnimi metlami drgneta led pred kamnom, da bi zmanjšala trenje in tako vplivala na njegovo hitrost in smer. Ekipa, ki ima po končanem krogu (imenovanem 'end') kamen najbližje sredini 'hiše', osvoji točke. Igra zahteva strategijo, natančnost in timsko delo.
V krlingu je 'skip' kapetan ekipe. Njegova vloga je ključna, saj med igro stoji na koncu steze, kjer je 'hiša', in usmerja igro. Daje navodila drugim igralcem glede smeri, moči in zavoja kamnov. Skip je odgovoren za strategijo ekipe in pogosto odloča o vrstnem redu metov ter o tem, kako postaviti kamne za obrambo ali napad.
'Hog line' je črta na ledeni stezi za krling, ki jo mora kamen prečkati pred izpustitvijo s strani igralca. Če igralec izpusti kamen za to črto, se šteje kot kršitev pravil. Prav tako mora kamen po izpustu prečkati nasprotno 'hog line', sicer se ga odstrani iz igre. Ta pravila zagotavljajo, da igralci kamnov ne izpuščajo preblizu sebi in da imajo vsi kamni enake pogoje med igro.
