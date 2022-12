Na Ljubnem pričakujejo veliko navijačev, skakalke po stopničke

Konec leta skakalke čaka prvi vrhunec sezone, silvestrska turneja, ki bo v svoji drugi izvedbi prvič potekala na dveh prizoriščih.

Prvi dve tekmi bosta 28. in 29. decembra v avstrijskem Beljaku, drugi dve pa na Ljubnem ob Savinji 31. decembra in 1. januarja, ko bo tudi znana dobitnica zlate sove.

Lansko sezono ob premieri je ta pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je za las ugnala Niko Križar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo sova tokrat ostala doma. Tekmovalni premor so v reprezentanci izkoristili za trening, ki ga je zaradi bolezni morala izpustiti ena glavnih junakinj domačega tabora Nika Križnar. Ta se zdaj dobro počuti in upa, da je težko obdobje poškodb in bolezni končno za njo.

"Počutim se zelo dobro. Počitek je bil kar naporen. Zdaj sem nazaj na treningu, danes sem bila v telovadnici, počutila sem se zelo dobro. Z mislimi pa sem že na Ljubnem, komaj čakam, da se vse začne in zagrabimo priložnost že v Beljaku, kjer želimo pokazati zobe tekmicam," je odločno napovedala Križnar.

Slovenska reprezentanca bo še drugo leto zaporedoma nastopila s polno nacionalno kvoto 12 skakalk. Štiri imajo mesta v ekipi že zagotovljena, to so ob Križnar še Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc, je povedal selektor Zoran Zupančič in dodal, da bo peta članica reprezentance znana po sredinem državnem prvenstvu v Planici, šesto pa bo določil po zadnjih treningih.