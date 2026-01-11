Na Ljubnem prve tekme na 160-metrski skakalnici leta 2030

Nov projekt Ljubno FOTO: SSK Ljubno

"Pričakujemo, da bodo leta 2030 že skakali na tekmah na tej novi napravi," je dejal Rajko Pintar. Podporo načrtom ljubenskih prirediteljev so izrekli tudi predstavniki krovne zveze in države. Najprej so začeli delati na občinskih prostorskih načrtih za skakalnico, ki bo postavljena levo od sedanje in bo stala od 10 do 11 milijonov evrov. "Občina Ljubno ima letni proračun okrog štiri milijone evrov, tako da iz tega vira ne pričakujemo sredstev, ampak iz Evropske unije, države in od posameznih investitorjev," je pojasnil Pintar.

Planica FOTO: Miro Majcen

V Sloveniji do leta 2027 v Planici načrtujejo povečanje letalnice bratov Gorišek na 270 metrov. "To je že potrjeno, naslednje leto pa se bo na Ljubnem začela gradnja 160-metrske naprave. Smer razmišljanja v Mednarodni smučarski zvezi (Fis) se je korenito spremenila v nekaj mesecih." Slednje je Pintar opisal s težavami pri načrtih združevanja koledarja prizorišč moških in ženskih smučarskih skokov. "Vprašanje je že, ali bi bili gledalci pripravljeni preživeti šest do sedem ur, kolikor trajata skupaj dve tekmi, ob izteku skakalnice. In prav toliko časa bi morali biti dolgi tudi televizijski prenosi," je spomnil Pintar.

Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenija (SZS) FOTO: Luka Kotnik

Predsednik SZS Luka Steiner je dejal, da imajo za omenjene načrte trden temelj v dosedanjem delu lokalnega kluba na Ljubnem, pa tudi pri dobrem delovanju zveze na čelu z njenim strokovnim delom. "Generacije skakalk in skakalcev so dale močne reprezentance, zelo dobro sodelujemo z ministrstvom. Vse bolj trdno so ženski smučarski skoki vpeti v mednarodno zvezo," je ocenil Steiner. Ljubno je najmanjši kraj, ki gosti skakalne tekme svetovnega pokala, zato se postavlja vprašanje, če bo v bližnji okolici na voljo dovolj namestitev za po dve tekmi moških in žensk hkrati v sezoni. "V Sloveniji so razdalje takšne, kot so na tujem v velemestu. Ne vidim težav, da se zapelje kam drugam in se potem tam prenoči. Torej tudi ne vidim težav glede namestitev."

Tekma svetovnega pokala na Ljubnem FOTO: Luka Kotnik