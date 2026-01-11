Naslovnica
Zimski športi

Na Ljubnem prve tekme na 160-metrski skakalnici leta 2030

Ljubno pri Savinji, 11. 01. 2026 09.47

Avtor:
STA
Nika Prevc

Predsednik organizacijskega odbora tekem svetovnega pokala za smučarske skakalke na Ljubnem Rajko Pintar je ob robu letošnje izvedbe povedal, da v tem kraju ob Savinji načrtujejo 160-metrsko skakalnico, ki naj bi prve tekme najvišje ravni gostila leta 2030.

Nov projekt Ljubno
Nov projekt Ljubno
FOTO: SSK Ljubno

"Pričakujemo, da bodo leta 2030 že skakali na tekmah na tej novi napravi," je dejal Rajko Pintar. Podporo načrtom ljubenskih prirediteljev so izrekli tudi predstavniki krovne zveze in države. Najprej so začeli delati na občinskih prostorskih načrtih za skakalnico, ki bo postavljena levo od sedanje in bo stala od 10 do 11 milijonov evrov. "Občina Ljubno ima letni proračun okrog štiri milijone evrov, tako da iz tega vira ne pričakujemo sredstev, ampak iz Evropske unije, države in od posameznih investitorjev," je pojasnil Pintar.

Planica
Planica
FOTO: Miro Majcen

V Sloveniji do leta 2027 v Planici načrtujejo povečanje letalnice bratov Gorišek na 270 metrov. "To je že potrjeno, naslednje leto pa se bo na Ljubnem začela gradnja 160-metrske naprave. Smer razmišljanja v Mednarodni smučarski zvezi (Fis) se je korenito spremenila v nekaj mesecih."

Slednje je Pintar opisal s težavami pri načrtih združevanja koledarja prizorišč moških in ženskih smučarskih skokov. "Vprašanje je že, ali bi bili gledalci pripravljeni preživeti šest do sedem ur, kolikor trajata skupaj dve tekmi, ob izteku skakalnice. In prav toliko časa bi morali biti dolgi tudi televizijski prenosi," je spomnil Pintar.

Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenija (SZS)
Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenija (SZS)
FOTO: Luka Kotnik

Predsednik SZS Luka Steiner je dejal, da imajo za omenjene načrte trden temelj v dosedanjem delu lokalnega kluba na Ljubnem, pa tudi pri dobrem delovanju zveze na čelu z njenim strokovnim delom. "Generacije skakalk in skakalcev so dale močne reprezentance, zelo dobro sodelujemo z ministrstvom. Vse bolj trdno so ženski smučarski skoki vpeti v mednarodno zvezo," je ocenil Steiner.

Ljubno je najmanjši kraj, ki gosti skakalne tekme svetovnega pokala, zato se postavlja vprašanje, če bo v bližnji okolici na voljo dovolj namestitev za po dve tekmi moških in žensk hkrati v sezoni. "V Sloveniji so razdalje takšne, kot so na tujem v velemestu. Ne vidim težav, da se zapelje kam drugam in se potem tam prenoči. Torej tudi ne vidim težav glede namestitev."

Tekma svetovnega pokala na Ljubnem
Tekma svetovnega pokala na Ljubnem
FOTO: Luka Kotnik

Ljubenska tekma bo po sporočilih iz mednarodne zveze zelo verjetno ostala v koledarju naslednjih sezon. A poleg novoletne turneje štirih skakalnic z dodatnima dvema tekmama za skakalke v Avstriji si slednja želi zadržati vsa dosedanja svoja prizorišča za skakalke. Rusi se bodo tudi verjetno vrnili z dvema prizoriščema, koledar pa je že sedaj natrpan.

"Ženski skoki in skoki nasploh se razvijajo in je zato tudi vse več kandidatov za organizacijo tekem. Glede na to, kako je tekma na Ljubnem organizirana in kaj pomeni za razvoj ženskih skokov, pa menim, da bo imela največ obiska med vsemi in zato vedno mesto v koledarju svetovnega pokala tudi v prihodnje," je napovedal Steiner.

Sneg odnesel ženski superveleslalom v Zauchenseeju

Jurij Matekovi?
11. 01. 2026 09.54
Naj prestejejo gledalce odziv okolice potem pa naj dodelijo tekme.na nekaterih tekmah je gledalcev le ta vzorec.pa imajo 4 5 tekem na leto
Odgovori
0 0
