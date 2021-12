Nika Križnar zmagovalka tekme na Ljubnem, Ema Klinec tretja

To je bila tretja posamična zmaga 21-letne Nike Križnar , s čimer je prekinila niz štirih zaporednih zmag Marite Kramer v svetovnem pokalu. Tako za Križnarjevo kot tudi za tretjeuvrščeno Emo Klinec so to 14. posamične stopničke v karieri.

Finalna serija

Nika Prevc je skočila kot prva skakalka iz najboljše deseterice po prvi seriji in Prevčeva je z odličnih 88,5 metra skočila na drugo mesto. Za Prevčevo so sledile tri Avstrijke, Lisa Eder, Daniela Iraschko Stolz in Eva Pinkelnig, in vse tri so jo prehitele.

S šestega mesta je nato napadla Urša Bogataj, ki se ji skok z nižjega zaletišča v prvi finalni seriji ni najbolj posrečil. Drugi skok pa je bil precej boljši in Bogatajeva je za šest točk prehitela avstrijski trio.

Sara Takanaši nato s 87 metrov dolgim skokom in slabim pristankom ni prevzela vodstva, to pa ni uspelo niti Katharini Althaus, ki se je na drugem mestu izenačila z Japonko.

Ema Klinec je tudi v drugo skočila odlično. Z 91 metri in lepimi ocenami je prepričljivo prevzela vodstvo ter v izteku skakalnice zaželela srečo sotekmovalki Niki Križnar.

Križnarjeva je te želje uresničila in z izvrstnim skokom, dolgim 94,5 metra, poskrbela za trojno slovensko vodstvo pred nastopom zadnje tekmovalke, Marite Kramer. Avstrijka je pod pritiskom klonila in se z 89 metri uvrstila na drugo mesto, kar je pomenilo dvojne slovenske stopničke.