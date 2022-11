Na Ljubnem vse nared za silvestrsko turnejo, skakalke na Norveško

"Tudi za nas je bilo presenečenje, da imamo tako visoke stroške, da bo letošnji proračun nekje med 530 in 540 tisoč evri. Družba BTC je zato letos za tekmo namenila dodatnih 50 tisoč evrov in ob tem pozivam še druge pokrovitelje k pomoči. Verjamem, da bomo tekmo lahko izpeljali," je dodal Mermal.

"Imamo velike načrte in v naslednjih letih nas čaka še veliko dela, ko bomo skušali uresničiti ta projekt," je napovedal Mermal in dodal, da je proračun letošnje silvestrske turneje narasel na preko pol milijona evrov.

Predsednik Zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh je poudaril, da je dejstvo, da je tekma svetovnega pokala prerasla v silvestrsko turnejo, res velika stvar. Predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar je poudaril, da bodo na Ljubnem že 17. leto po vrsti priredili tekmo ženskih skokov najvišje možne ravni: "Prvih pet sezon smo skakalke gostili v celinskem pokalu, za nami pa je tudi že 12 uspešnih izvedb svetovnega pokala."

Pintar je še poudaril, da je za organizatorje izjemnega pomena tudi, da izenačujejo ženski šport z moškim. "Tudi zato smo nagradni sklad glede na lansko leto povečali za sto odstotkov. Enakost spolov je za nas zelo pomembna," je poudaril Pintar in dodal, da je na Ljubnem že vse nared.

"Stadion je že pripravljen, tudi luči, vse poteka po načrtih. Na okoliških hribih imamo pol metra in več snega, kar so naše skrivne zaloge. Zdaj lahko le vse povabim na Ljubno," je sklenil prvi mož organizatorjev in pojasnil, da bo letos tekmovalka, ki bo na štirih tekmah zbrala največ točk, ob predpisanih denarnih nagradah prejela še posebno denarno nagrado v višini 20.000 evrov in tudi zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov.