Na Mariborskem Pohorju se pripravljajo na Zlato lisico

"Zaupamo Marpromu, da mu bo uspelo narediti sneg, zato smo v pričakovanju mraza vse sile usmerili v druge priprave. Smo optimisti, saj tudi trženjske dejavnosti potekajo po načrtu. Snežna kontrola je 30. decembra, do takrat mora biti na progi dovolj snega za sklepno pripravo proge po novem letu," je sporočil Srečko Vilar, generalni sekretar organizacijskega odbora, ki seveda pričakuje, da bo snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Markus Mayr prižgal zeleno luč veleslalomu in slalomu za točke svetovnega pokala 8. in 9. januarja.

Izboljšan zasneževalni sistem

Bernard Majhenič, direktor Marproma, je dodal: "Zasneževalni sistem smo od lani močno izboljšali. Po celotni dolžini proge smo razporedili 40 topov in nabavili nove vodne črpalke, ki so do petkrat močnejše od starih. Vsi topovi so avtomatski, tako da se vključijo, ko je primerno nizka temperatura, vsaj minus tri stopinje Celzija. Izkoristili bomo vsako sekundo, ko bo vreme dopuščalo zasneževanje."

Vodja smučišč Marko Rataj pa pravi, da je na Arehu meter novega snega in priložnost za odlično smuko: "Zato smo lahko še povečali zmogljivost zasneževalnega sistema na progi za Zlato lisico. Do Trikotne jase smo naredili že dobro podlago, spodaj pa računamo, da bomo lahko zasneževali vsaj ponoči. Čeprav bo prišla še odjuga, verjamem, da bo dovolj časa in mraza za pripravo celotne proge do doline."

Tudi vodja tekmovanja Mitja Dragšič je bil optimističen: "Dobro je, a smo vseeno na 300 metrih nadmorske višinske, govorimo o spodnjem delu terena, ki je glavni za Zlato lisico."

"Seveda, naravni sneg je dobrodošel, vzdušje je zimsko, ni pa še zimske idile v sami ciljni areni," je še dodal."Do Trikotne jase je tako, kot mora biti, spodaj pa še to ni to, kar bi si želeli. Imamo še nekaj časa na razpolago, verjamem, da se bo trend obrnil. Za zasneževanje izkoriščamo vsako možno nočno uro, nočne temperature so bile mejne – minus dva ali tri – niso pa to še temperature, ki bi zagotovile dobro kakovost umetnega snega. Spustiti bi se morale vsaj pet pod ničlo, da bi pripravili dovolj snega. Predvsem količina še ni zadostna," je glavni izziv predstavil Dragšič.