Na MSP v St. Anton sedem slovenskih smučarjev

V St. Antonu se bodo za kolajne na mladinskem svetovnem prvenstvu borili Rok Ažnoh, Nejc Zidarn, Žiga Zupan Orešković, Maj Voršič in David Rakovic v moški konkurenci ter Anja Oplotnik in Maša Robin v ženski. Največ nastopov na prvenstvu čaka Mašo Robin, ki bo nastopila prav na vseh preizkušnjah. Tekmovala bo v smuku, superveleslalomu, slalomu, veleslalomu, ekipni alpski kombinaciji in na ekipni tekmi. Pester program čaka tudi Ažnoha, ki bo izpustil le slalomsko tekmo. Anja Oplotnik bo nastopila na slalomu in ekipni tekmi. Pester spored bosta imela tudi Zupan Orešković in Voršič, ki bosta nastopila v obeh tehničnih disciplinah in na ekipni tekmi, Zupan Orešković pa še na ekipni kombinaciji. Rakovica čaka nastop v slalomu in veleslalomu, Zidarn pa bo tekmoval v smuku.