Na novoletni turneji v Garmischu brez gledalcev

Predsednik organizatorjev tradicionalne tekme na prvi dan novega leta Michael Maurer je za nemško tiskovno agencijo DPA potrdil, da pripravljajo tekmo brez gledalcev. "A zadnja vrata bomo vsekakor pustili odprta, če bi se razmere glede novega koronavirusa v zadnjem trenutku precej izboljšale," je dejal Maurer in dodal, da je vsekakor bolj verjetna tekma brez gledalcev. Za uvodno tekmo 69. nemško-avstrijske skakalne turneje, ki bo predvidoma od 28. decembra do 6. januarja 2021, so organizatorji Oberstdorfa 1. oktobra v prodajo dali zelo omejeno količino vstopnic. Za tekmo, na kateri si jo je lani v živo ogledalo 25.500 gledalcev, kvalifikacije pa 15.000, je bilo letos ljubiteljem smučarskih skokov na voljo zgolj 2500 vstopnic, ki so bile razprodane v nekaj urah.

Za zdaj še ni znano, koliko gledalcev (če sploh kaj) si bo lahko v živo ogledalo avstrijski del turneje v Innsbrucku in Bischofshofnu.