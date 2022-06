Na Olimpijinem seznamu že 20 igralcev za prihodnjo sezono

Kariero je Aleksandar Magovac začel pri Jesenicah, od koder se je v sezoni 2012/13 prvič podal na tuje, in sicer v Avstrijo, kjer je zaigral za Zell am See in Kitzbhler EC. Nato je znova zaigral na Jesenicah, pred prihodom v Ljubljano v sezoni 2020/21 pa je zastopal še barve francoskega Grenobla ter slovaških Poprada in ekipe Nove Zamky. Za Olimpijo je v minuli sezoni odigral 42 tekem v rednem delu ter sedem v končnici lige ICEHL. V državnem prvenstvu je, kot poroča STA, odigral še sedem tekem. Skupaj je za Jesenice in Olimpijo v razširjenem avstrijskem prvenstvu odigral 199 tekem.