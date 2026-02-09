Naslovnica
Zimski športi

Na olimpijskem skiatlonu prisoten tudi Haiti, Savart spisal zgodovino države

Val di Fiemme, 09. 02. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Stevenson Savart

Poleg tekmovanja najboljših zimskih športnikov letošnje olimpijske igre znova pišejo tudi zgodbe, ki presegajo meje športa. Na skiatlonu je srca občinstva osvojil Stevenson Savart, ki je postal prvi smučarski tekač v zgodovini Haitija, ki se je udeležil zimske olimpijade. S 64. mestom je spisal zgodovino majhne karibske države.

Stevenson Savart, kot zastavonoša na otvoritveni ceremoniji
Stevenson Savart, kot zastavonoša na otvoritveni ceremoniji
FOTO: Profimedia

Da lahko v zimskih športih tekmujejo tudi športniki iz bolj "eksotičnih" držav, nam je dokazala že Jamajka, ki je leta 1988 v Calgaryju nastopala v bobu. Dolge ekscentrične pričeske, ledena površina in barvite oprave so prizori, ki so zaznamovali tudi kultni film "Cool Runnings" iz leta 1993.

Tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah smo dobili predstavnika države, ki je pred olimpijado ne bi pričakovali na startni listi. V skiatlonu je Stevenson Savart zastopal Haiti in s svojim simpatičnim performansom navdušil italijansko in mednarodno občinstvo. S skoraj 10 minutami zaostanka je na koncu zasedel 64. mesto, ki pa je seveda daleč od samoumevnega: "Ni bilo lahko, skupaj z ekipo smo iztržili največ iz danih okoliščin. Moj nastop sploh ni bil samoumeven, zato ga še bolj cenim. Nimamo istih pogojev kot večje države, a se vedno potrudimo po najboljših možnih močeh," je pred zgodovinskim nastopom dejal Savart.

Stevenson Savart
Stevenson Savart
FOTO: Profimedia

25-letnik je slovensko medijsko pozornost požel že leta 2023, ko je nastopil na svetovnem prvenstvu v Planici. Poleg dobrih rezultatov si želi podirati stereotipe in premikati meje, s katerimi se soočajo športniki iz bolj eksotičnih držav. "Želim si, da se bodo v prihodnosti z zimskimi športi lahko ukvarjali športniki iz eksotičnih držav, ne da bi bili zaradi tega tarča posmeha. Težko je bilo biti edini temnopolti smučar, ljudje strmijo vate. Z leti dobiš debelejšo kožo in ti postane vseeno."

Ker s športom ne zasluži veliko, se Savart ukvarja tudi s poučevanjem na francoski srednji šoli. 25-letnik je uspel svoj poklic združiti s svojimi športnimi cilji: "Šola mi omogoča, da treniram z učenci in uporabljam njihovo opremo. Na voljo imam tudi fitnes in vse naprave. Celo avtobus, s katerim smo prišli na olimpijske igre, je minibus, ki ga ves čas uporabljamo za tekmovalne konce tedna."

Ameriško slavje z napako: smeh in solze s sneto medaljo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojito88521
09. 02. 2026 12.18
Bravo
Odgovori
0 0
bibaleze
