Na olimpijsko generalko z najmočnejšima ekipama

Predazzo, 16. 09. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Že v četrtek se nadaljuje serija tekem poletne velike nagrade. Karavana bo tokrat obiskala prenovljene skakalnice v Predazzu, ki bo čez pol leta gostil olimpijske preizkušnje. Zato bodo tokratne tekme v Italiji imele še dodatno težo, tudi glavna trenerja naših reprezentanc, Robert Hrgota in Jurij Tepeš bosta v dolino Fiemme odpeljala vse najboljše skakalce in skakalke.

Robert Hrgota
Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert

Italijanski Val di Fiemme bo od 18. do 21. septembra 2025 gostil poletni nordijski FIS festival, dogodek, ki združuje smučarske skoke, nordijsko kombinacijo in tek na smučeh. Skakalna karavana bo na delu praktčno vse dni. V četrtek se bo spoznala s srednjo napravo, kjer bodo najprej tekmovale skakalke, pod žarometi pa še skakalci. V petek se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico, kjer bo na sporedu uradni trening in kvalifikacije, posamični tekmi sledita v soboto. Skakalce v nedeljo čaka še tekma parov, kakršno bomo namesto ekipne tekme naslednje leto prvič spremljali tudi na olimpijskih igrah.

Glavni trener slovenske A reprezentance, Robert Hrgota, bo v Predazzo na olimpijsko generalko odpeljal celotno ekipo, Anžeta Laniška, Domna Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja. "Radi bi čim bolj spoznali skakalnici, saj bo to naš prvi obisk prenovljenih objektov v Predazzu. Vemo, da bo konkurenca na tekmah močna, a rezultatsko nimam nobenih ciljev. Smo vendarle še v pripravah na zimsko sezono," je misli strnil Hrgota.

Jurij Tepeš
Jurij Tepeš FOTO: Damjan Žibert

Z najmočnejšo razpoložljivo zasedbo bo v Predazzo odpotoval tudi glavni trener ženske reprezentance, Jurij Tepeš. Ob Niki Prevc, ki ima možnost osvojiti skupni seštevek poletne velike nagrade, v Italijo potujejo še Nika Vodan, Ema Klinec, Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič. "Predvsem si želimo, da bi se s skakalnico čim bolje spoznali. Potrebno se bo hitro navaditi na skakalnici, sploh glede na to, da imamo na srednji na voljo le en trening skok in nato takoj prvo serijo v konkurenci. To se redko dogaja, hkrati pa je to zelo dobra priprava na zimo. Konkurenca bo zelo huda, saj gre za olimpijsko generalko. Upam, da se bomo s skakalnicama čim bolje spoznali in da bomo na tekme prinesli skoke s treningov," pa je za uradno spletno stran SZS povedal Tepeš pred odhodom v Italijo, kamor se bo s skakalkami vrnil še na priprave ob koncu meseca septembra oz. v začetku oktobra.

smučarski skoki predazzo
