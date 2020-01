Na Pokljuki zmaga Fillonu Mailletu, Fak do 21. mesta

Na startu je bilo najboljših 30 tekmovalcev, ki so se kvalificirali na tekmo po preizkušnji na 20 kilometrov, med njimi le en slovenski predstavnik, Jakov Fak. Slovenski reprezentant je na prvem streljanju zgrešil en (prvi) strel, moral v kazenski krog in bil nato po prvem krogu na 19. mestu, na drugem strelskem postanku je opravil brez napake in pridobil štiri mesta. Tretje streljanje mu znova ni šlo po načrtih, dvakrat je moral v kazenski krog in je poslabšal uvrstitev, zdrsnil je na 21. mesto z minuto in 21 sekund zaostanka za takrat vodilnima Norvežanoma Christiansensem in J.T. Boejem. Na zadnjem streljanju Fak ni zgrešil, a je bil nato na 18. mestu, na koncu je zasedel 21. mesto.

Johannes Thingnes Boe, vodilni biatlonec v svetovnem pokalu, je zgrešil enkrat že na prvem streljanju, a je ujel tekmece, a nato zgrešil še enkrat. Tudi Martin Fourcade je zgrešil dva strela, kar je odprlo pot do zmage njegovemu rojaku Quentinu Fillonu Mailletu, ki je zgrešil le enkrat. Drugi je bil Nemec Doll, tretji pa J.T. Boe.