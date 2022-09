Na premierni super ekipni tekmi Slovenija na 6. mestu

Na startni listi v Rašnovu je bilo 13 reprezentanc, pravila pa so taka, da se v drugo serijo uvrsti 12 ekip, v tretjo, finalno pa najboljših osem. Slovenijo sta na premierni tovrstni preizkušnji zastopala Patrik Vitez in Peter Prevc. Po prvi seriji sta zasedla šesto mesto, član SSK Velenje je skočil 89 metrov, član SK Triglav Kranj pa 85 metrov. Vodila je Japonska pred Poljsko in Avstrijo.

V drugi seriji je Vitez s 95,5 metra imel tretjo oceno skupine, Prevc pa je z 88,5 metra imel sedmo oceno, napredovala pa sta na peto mesto za Poljsko, Avstrijo, Japonsko in Norveško. V finalni seriji je Vitez skočil 91,5 metra, Prevc pa 86,5 metra, skupno 669,5 zbranih točk pa je zadoščalo za končno 6. mesto. Za Avstrijo sta zmagala Daniel Tschofenig in Manuel Fettner s 739,5 točke pred Poljakoma Stefanom Hulo in Pawlom Wasekom, ki sta zbrala 725,9 točke, tretja sta bila za Japonsko Reruhi Šimizu in Ren Nikaido s 709,3 točke.

Po končani posamični preizkušnji je bila na sporedu še posamična preizkušnja, premierne zmage pa se je veselil Japonec Ren Nikaido s 93,5 in 96 metri ter 253,4 točke. Drugi je bil Poljak Wasek s 96 in 99,5 metra ter 252,5 točke, tretji pa Bolgar Vladimir Zografski s 100 in 91 metri ter 250,2 točke. Na 14. mestu je bil najboljši naš Prevc z 90 in 94 metri ter 224,9 točke, Patrik Vitez je zasedel 23. mesto za nove letošnje točke s 87 in 91 metri ter 213,1 točke, Jernej Presečnik pa je bil mesto za njim s 84,5 in 87,5 metra, zbral pa je 207,1 točko. "Danes sem imel kar nekaj težav preko celega dne s svojimi skoki. Nisem našel skoka, ki bi odnesel. Na srečo je na posamični tekmi zadnji skok uspel, kar vlije nekaj motivacije za jutrišnjo tekmo," je za uradno spletno stran SZS dejal Peter Prevc.