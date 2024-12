Na prvi posamični tekmi sezone Norvežani do trojne zmage, Fak sedmi

V nasprotju z nedeljsko štafetno tekmo, kjer so Norvežane prepričljivo ugnali Francozi, so Skandinavci tokrat postavili stvari na svoja mesta. Drugo zmago v karieri si je po zaslugi stoodstotnega streljanja priboril Endre Stroemsheim . Johannes Thingnes Boe , ki je dobil zadnje štiri tekme minule sezone, pa je z enim zgrešenim strelom in 45 kazenskimi sekundami pribitka za zmagovalcem zaostal točno tri sekunde. Brezhiben na strelišču je bil tudi tretjeuvrščeni Sturla Holm Laegreid .

Z eno napako na strelišču, leže na tretjem postanku, se je izkazal tudi Jakov Fak, ki je na koncu zaostal 1:42 minute, do točk pa sta prišla tudi Miha Dovžan in Lovro Planko na 23. in 24. mestu z eno oz. dvema napakama na strelišču. Dovžan je ob tem v četrtem krogu celo padel, moral poiskati nabojnik, kljub temu pa se je zbral, na zadnjem postanku dosegel strelsko ničlo in suvereno prišel do točk.

Anton Vidmar je bil 44., mladi Matic Repnik pa ob premieri na posamični tekmi 100.

Tekma je potekala po novih pravilih, kjer so najboljši biatlonci štartali s številkami med 45 in 75. Osnovna zamisel je, da se gledalce čim dlje obdrži pred malimi ekrani, a vsaj v uvodu so novost tekmovalci sprejeli zelo različno. Proti so denimo tudi v najmočnejšem norveškem taboru.

"Nihče ne bo gledal 40 minut tekme brez najboljših. To smo povedali tudi IBU," pravi Boe, prepričan, da bo marsikdo televizijo celo ugasnil, preden bodo najboljši sploh na vrsti.

V sredo skrajšana posamična tekma na 12,5 km čaka ženske.