Na slalomih v Leviju tri Slovenke

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je v četrtek ženskima tekmama v Leviju prižgala zeleno luč, potem ko je snežni kontrolor izdal pozitivno mnenje o kakovosti snežne podlage. Slalomski preizkušnji bosta na sporedu 21. in 20. novembra. V slovenskem smučarskem taboru so potrdili, da bo imela Slovenija na Finskem tri predstavnice. Z začetkom sezone sta lahko najbolj zadovoljni Meta Hrovatin Ana Bucik. Hrovatova je uvodni veleslalom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom končala na šestem mestu, Bucikova pa je bila 21. Dvornikova je ostala brez točkovnega izkupička. Enako Tina Robnik, ki sicer tekmuje le v veleslalomu.

Lanski slalom v Leviju je dobila Američanka Mikaela Shiffrin, moškega pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Slovenke so ostale brez uvrstitve med najboljših trideset.

Po Leviju bo sledil postanek v Lechu v Avstriji, kjer so zaradi pomanjkanja snega žensko in moško preizkušnjo v paralelnem veleslalomu preložili. Tekmi bodo skušali izpeljati 26. in 27. novembra.