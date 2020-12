Mayerju tesen smukaški 'peteroboj', Avstrijci lažje dihajo

Matthias Mayer, aktualni olimpijski prvak v superveleslalomu in zlati smukač iz Sočija 2014, je v cilju smukaške preizkušnje v Bormiu pokvaril načrte rojaku Vincentu Kriechmayrju, ki ga je kot vodilnega ugnal z vsega štirimi stotinkami naskoka. Prijetno je na tretjem mestu spet "presenetil" Švicar Urs Kryenbühl (+0,06 sekunde), z izjemno majhnima zaostankoma pa sta sledila "kralj Stelvia" Italijan Dominik Paris(+0,13) in Švicar Mauro Caviezel(+0,16).

Dvojna zmaga za Avstrijo je obliž na rane po precej slabem začetku sezone v moški in ženski karavani, saj so naši severni sosedje šele v sredo proslavili prvo zmago. Zmagovalca prvega smuka sezone v Val d'Iseru, Martina Čatra, ni bilo na startu, Boštjan Klinepa je s številko 35 zaostal za 3,07 sekunde in prehitel le dva tekmovalca. Miha Hrobat bi se moral na progo podati kot 45., a ni startal.

Po osmih letih je na najvišji stopnički smukaške preizkušnje v Bormiu znova stal Avstrijec. Mayer je z očitno srečno številko 13 prvič v karieri pokoril zahtevno strmino Stelvio, Avstrijci pa so tako letošnje koledarsko leto sklenili z dvojno zmago. Najuspešnejši smukač na Stelviu, član italijanske reprezentance Paris, ki je od leta 2017 do lani štirikrat po vrsti dobil smuk v Bormiu, je zadnjo moško tekmo za svetovni pokal v letu 2020 končal na četrtem mestu. Zmagovalni oder je zgrešil za sedem stotink sekunde. Tudi pred osmimi leti je bil Paris na najvišji stopnički, ko si je zmago razdelil z Avstrijcem Hannesom Reicheltom.

Čater zaradi manjših zdravstvenih težav preventivno izpustil tekmo

Mayer je severnim sosedom Slovenije prismučal še štirinajsto zmago na smukih v Bormiu in skupno 184. zmago na moških smukih v svetovnem pokalu, s čimer so Avstrijci daleč najuspešnejša smukaška nacija. Švicarji na drugem mestu jih imajo 123. Norvežani na tretjem in Italijani na četrtem mestu pa 43 in 42 moških smukaških zmag. Tridesetletnik iz majhne vasice Zobrce na avstrijskem Koroškem (Afritz am See) je proslavljal svojo deseto zmago v svetovnem pokalu.

Od štirih Slovencev, ki so se odpravili na to italijansko prizorišče, je na sredinem smuku, ki bi sicer po prvotnem sporedu moral biti v ponedeljek, nastopil le Kline. Kline sprva ni prehitel nobenega od uvrščenih, njegov zaostanek 3,07 sekunde je pomenil takrat 29. čas. A je nato izpadel iz prve trideseterice, ki osvoji točke. Klemen Kosije hudo padel na nedeljskem uradnem treningu smuku ter s poškodbami vezi desnega kolena in meniskusa že končal tekmovalno zimo. Čater, ki je spektakularno začel sezono z zmago na uvodnem smuku v Val d'Iseru, pa je v Bormio prišel z manjšimi zdravstvenimi težavami in se je odločil, da bo izpustil smuk na Stelviu. Čeprav je bil na startnem seznamu, pa se za nastop ni odločil Hrobat.

Naslednji moški preizkušnji v kraljevski disciplini bosta na sporedu v Wengnu v Švici čez dobra dva tedna z dvojnim smukaškim sporedom 15. in 16. januarja. Na smuku v Wengnu je bil Čater lani osmi, letos januarja pa je Celjan wengensko alpsko kombinacijo končal na šestem mestu.