Na SP odpovedali žensko kombinacijo

Zaradi slabe vremenske napovedi so se organizatorji odločili najprej spremeniti spored s slalomsko prvo in superveleslalomsko drugo vožnjo. A razmere niso dopuščale izpeljave varne tekme. Na startu sta bili tudi dve Slovenki, Maruša Ferk in Meta Hrovat.Ilka Štuhec se je že v nedeljo odločila, da na preizkušnji ne bo nastopila. To je sicer edina kombinacija na tekmovalnem sporedu sezone 2020/21. Štuhčeva je nameravala nastopiti na kombinacijskem superveleslalomu, ki bi ga izkoristila za preizkus proge Olympia delle Tofane.

Pod vrhovi Tofane bodo v soboto, 13. februarja, skušali izpeljati smuk. Na njem bo Štuhčeva napadala tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje.