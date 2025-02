Na SP osemčlanska tekaška reprezentanca

Norvežan Ola Vigen Hattestad, ki bdi nad slovensko reprezentanco v teku na smučeh, je izbral osem reprezentantov in reprezentantk za nastop na 44. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki ga bo gostil Trondheim. V ženski konkurenci nas bosta zastopali Anja Mandeljc in Eva Urevc, v kategoriji moških pa bo zastopstvo trikrat večje – barve Slovenije bodo branili Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Miha Ličef, Anže Gros in Valerii Gontar.

Prve tekaške končne odločitve bodo tudi prve končne odločitve na samem prvenstvu, odličja bodo najprej podelili v šprintu, zadnje medalje pa bodo podeljene na kraljevskih, 50 km preizkušnjah ob zaključku prvenstva.