Na SP po dva slovenska nordijska kombinatorca in kombinatorki

"V Oberstdorfu ne bomo tekmovali na ekipni tekmi, bomo pa na srednji in veliki skakalnici ter v ekipnem sprintu. Čez dve leti bo sicer SP v Planici, a to je za nas trenutno zelo daleč. Prvi korak nas čaka na SP, na katero potujemo s pozitivno popotnico. Vid Vrhovnik je na prejšnji tekmi svetovnega pokala osvojil točko, četudi je v zadnjem spustu med prehitevanji padel in izgubil veliko sekund. Gotovo se lahko uvrsti krog 25. mesta, pa tudi okrog 15. Gašper Brecl pa bo prvič nastopil na SP, veseli me predvsem njegova dobra skakalna forma," je na novinarski konferenci povedal trener Goran Janus.

Vid Vrhovnik (v Klingenthalu je bil 7. februarja za izid sezone 30.) je povedal, da je bil vesel že, ker je po letu dni spet nastopal v svetovnem pokalu. "Korak za korakom bo treba napredovati, a komaj čakam SP. Če bom imel dober dan, bom lahko v obeh disciplinah konkurenčen. Cilj bi lahko bil petnajsterica, ampak ne bom šel na silo, da res dosežem pravi izid."

Gašper Brecl si želi, da bi na skakalnici opravil dober nastop. "V teku nimam prave primerjave, želim pa obdržati uvrstitev, ki jo bom imel po skokih. Najboljšim nisem konkurenčen, ostalim pa mislim, da sem. Potrudil se bom tudi, da prehitim Vida,"je napovedal Brecl.