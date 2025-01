Na SP v Trondheimu enake nagrade za skakalce in skakalke

Na deklarativni ravni ni dvoma o podpori ženskemu športu. Pri denarnih nagradah pa se pogosto zatakne. Tudi prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici 2023 se pri tem niso izkazali, saj so zamudili izenačitev premij za skakalke in skakalce, posebej ob dejstvu, da sta leto pred tem na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu na zmagovalni oder skupaj stopili zlata Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar.

Norvežani bodo zadeve spremenili, saj menijo, da le govorjenje o enakosti spolov ne prinese ničesar. Potem, ko so bile doslej nagrade enake za smučarje tekače, bodo že februarja na SP v Trondheimu enake tudi za oba spola v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

Pri tem je zanimivo, da se Norvežani pri izenačevanju nagrad niso uskladili z Mednarodno smučarsko zvezo, ki je odločitvi sprva celo nasprotovala. "Tudi, če Fis ne bo pripravljena prispevati svojega dela, ga bomo mi," je pred časom v pogovoru za norveški portal VG povedala Aasne Havnelid iz organizacijskega odbora.

Na Norveškem so izpostavili, da je ukrepanje nujno. Tamkajšnja agencija je izračunala, da so skakalke na SP v Planici prejele nekaj več kot 25.000 evrov, moški pa okrog 80.000, zmagovalec v moški konkurenci pa je prejel več, kot vse skakalke skupaj.