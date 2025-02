'Na SZS smo prepričani, da je oceno rezultatov potrebno postaviti v širši kontekst'

OGLAS

Miha Hrobat FOTO: AP icon-expand

Tako kot vedno po velikih tekmovanjih so na Smučarski zvezi Slovenije opravili analizo rezultatov nedavnega Svetovnega prvenstva v Alpskem smučanju Saalbach 2025.

So vodilni možje na SZS ob komentarju rezultatov na SP pomotoma ali namerno pozabili na 11. mesto Ilke Štuhec v smuku?

"Z rezultati tudi mi nismo najbolj zadovoljni, saj smo pričakovali in tudi napovedovali več. Vrhunski šport je negotov in ne glede na našo popolno predanost kakovostnemu, rednemu in čimbolj učinkovitemu delu se je zgodilo, da so dosežki naših tekmovalk in tekmovalcev zaostali za pričakovanji. Ne prvič, če se ozremo nazaj na pretekla svetovna prvenstva, ugotavljamo, da so rezultati v povprečju primerljivi – razen na prvenstvih, kjer so izredni posamezniki nivo rezultatov dvignili na danes nedosegljiv nivo. Kljub temu smo lahko zadovoljni, da s 6.mestom Andreje Slokar v slalomu, 11. mestom Žana Kranjec v veleslalomu in 14. mestom Nejca Naraločnika v superveleslalomu, še vedno sodelujemo v svetovnem vrhu alpskega smučanja. Takih rezultatov se danes ne da več dosegati brez velikega tveganja in posledica le-tega so odstopi tekmovalcev kot je Miha Hrobata, kjer smo ravno tako verjetno upravičeno pričakovali odličen rezultat, ki bi lahko močno dvignil naše skupno zadovoljstvo. Na Smučarski zvezi Slovenije smo tudi prepričani, da je oceno letošnjih rezultatov potrebno postaviti v malo širši kontekst - glede na naravne danosti in s tem povezanimi izzivi vadbe tekmovalk in tekmovalcev v lokalnem okolju ter dolgoročnimi infrastrukturnimi izzivi oziroma odsotnostjo dostopnih vadbenih površin nam je baza tekmovalk in tekmovalcev v zadnjih letih upadla in potencial za doseganje odličnih rezultatov se je zmanjšal," je med drugim zapisal vodja panoge za alpsko smučanje Matjaž Šarabon.

Matjaž Šarabon FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Teh izzivov se zavedamo in nova strategija razvoja SZS sloni na strokovnem delu z mladimi. Veliko časa in energije bomo vložili v dvig kompetenc trenerjev, kar bo rezultiralo v modernizacijo in povečanje učinkovitosti trenažnega procesa otrok in mladincev, izboljšalo njihovo fizično pripravo in motorične sposobnosti ter prispevalo k njihovi socialni in čustveni inteligenci. Vse to bo, smo prepričani, zainteresiralo ne samo otroke in mladostnike ter njihove starše, pač pa tudi društva in klube, občine, vrtce in šole, da bodo odigrali aktivno vlogo pri repopularizaciji smučanja," je še dodal Šarabon.

"Slovenci že tretje zaporedno prvenstvo niso končali med nosilci kolajn. Miha Hrobat in Žan Kranjec, ki sta odkrito napovedala boj za iskani lovoriki v obliki snežink, sta ostala praznih rok. Cilj je izpolnila le Andreja Slokar s šestim mestom na slalomu. "Še tako velik entuziazem pa nam ne bo pomagal, niti tekmovalkam in tekmovalcem niti klubom niti SZS, do to uresničimo, v kolikor ne stremo najtršega oreha: glavni problem alpskega smučanja je pomanjkanje vadbene infrastrukture. Za razliko od večine drugih športov pa tudi drugih dejavnosti, alpsko smučanje nima svojega poligona, kjer bi lahko nemoteno trenirali in tekmovali v stabilnih in predvidljivih razmerah, vadba pa bi bila logistično enostavna, hitro dostopna in ekonomsko sprejemljiva. Prve korake smo letos že naredili s sodelovanjem z nekaterimi slovenskimi smučišči, ki pod posebnimi pogoji omogočajo vadbo lokalnim klubom in društvom. Veliko upanja polagamo na dogovore na lokalnem nivoju za tako imenovana urbana smučišča, kjer bi znotraj mestnih površin lahko že za najmlajše otroke izvajali osnovno vadbo za katero koli obliko drsenja po snegu in s tem širili bazo, ki bo kasneje omogočala ponovni dvig slovenskega alpskega smučanja na raven, ki si jo zasluži. Ne bo pa več tako, kot je bilo – alpsko smučanje je danes v strokovnem smislu eden najbolj razvitih športov z množico potrebnih strokovnjakov iz mejnih znanosti in majhne države z omejenimi resursi ne moremo več računati na množičnost pri osvajanju medalj s svetovnih prvenstev in Olimpijskih iger," piše vodja panoge pri SZS.

Žan Kranjec FOTO: Profimedia icon-expand