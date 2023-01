Na tekmi mešanih štafet slavila Francija, Slovenija na koncu 12.

V zadnji predaji je slovensko vrsto vodila sveža biatlonka Anamarija Lampič . Ta je na prvem streljanju pokrila vse tarče in strelišče zapustila kot 17., na drugem pa tri strele zgrešila, morala še v kazenski krog in strelišče zapustila kot 18. Na koncu pa je v teku spet precej pridobila in tekmo končala na 12. mestu (+ 5:04,7).

V ospredju so se za zmago sprva borili Italijani, Francozi in Švicarji, a je imela Švedska v zadnji izmeni Elviro Öberg, ki je svojo ekipo vrnila v boj za stopničke. Na koncu so bili Francozi Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier-Bouchet in Julia Simon najboljši, 24,6 sekunde so zaostali Italijani Didier Bionaz, Tomasso Giacomel, Dorothea Wierer in Lisa Vittozzi, 47,2 sekunde pa tretji Švedi Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Mona Brorsson in Öbergova.

"To je bila lepa ekipna predstava in prav lepo je bilo prvič v sezoni nastopiti v mešani štafeti. Vesela sem za ekipo, posebej pa zadovoljna s svojo predstavo, ki je bila popolna. Motil nas je veter, a streljanje ni bilo tako težko. Treba je bilo le ostati zbran," je po zmagi povedala vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu Julia Simon.