Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Na treningu sem hotela zbuditi smučarske občutke iz začetka sezone'

Ljubljana, 26. 02. 2026 07.57 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Ilka Štuhec

Po končanih 25. zimskih olimpijskih igrah se nadaljuje svetovni pokal v alpskem smučanju. Najboljše smučarke so že v Soldeuu v Andori, kjer so opravile s prvim treningom smuka. Visoke cilje rped novim vikendom hitrih disciplin ima tudi edina Slovenka Ilka Štuhec.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Na naslednji postaji svetovnega pokala je tudi edina Slovenka, ki nastopa na tekmah svetovnega pokala v hitrih disciplinah Ilka Štuhec. Mariborčanka je odlično opravila s prvim treningom in imela 12. čas, najhitrejša je bila Ester Ledecka. Smučarke čaka še en trening, nato pa v petek ob 11. uri smuk za svetovni pokal, v soboto in nedeljo pa ob 10.15 še dve tekmi v superveleslalomu. Na vseh tekmah visoko meri tudi Ilka Štuhec. "Po olimpijskih igrah smo že povsem v normalnem ritmu tekem svetovnega pokala. Za nami je prvi trening smuka v Andori, ki je malce drugačen od tistega, ko smo bile nazadnje tukaj. Je nekaj več valov, prelomnic in skokov. Ves čas se nekaj dogaja, a je proga čudovito pripravljena. Zadnjih štirinajst dni nisem skoraj nič smučala, sem le delala na kondiciji in rehabilitirala koleno, zato sem danes za ogrevanje več časa smučala na prosto in preživela na ogrevalni progi," je za uradno spletno stran SZS sprva dejala Ilka Štuhec. 

Preberi še Ilka Štuhec z velikimi težavami, velikem zaostanku, na koncu pa - odstop

"Na treningu sem hotela zbuditi prave smučarske občutke, ki sem jih imela na začetku sezone in mislim, da mi je to kar dobro uspelo. Seveda sem imela še nekoliko bolj okrogle linije in se na tekmi da peljati veliko bolj direktno in privarčevati nekaj metrov. Tudi zadnji del sem vzela kar z rezervo, saj sta dva valova kar nevarna s pristankom na ravno in nisem želela že prvi dan na polno obremenjevati kolena. V naslednjih dneh bom svoje nastope stopnjevala. Čaka nas pester teden, a se ga veselim, saj je proga perfektna in imam tukaj lepe spomine," je pred novim vikendom hitrih disciplin še dejala izkušena Mariborčanka. 

alpsko smučanje ilka štuhec

Piše se februar, na Jesenicah pa so že končali člansko hokejsko sezono

Los Angeles v zadnji tretjini ob zmago z Vegasom

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
26. 02. 2026 09.22
Idi v penzijo, ker si za nič!!
Odgovori
0 0
Anion6anion
26. 02. 2026 08.56
Kje pa imaš občutek da bi bil čas da nehaš?
Odgovori
+6
6 0
zmerni pesimist
26. 02. 2026 08.30
Zbuditi ha ha
Odgovori
+5
5 0
bronco60
26. 02. 2026 08.29
Ilka, bo treba počasi kej druzga potuhtat.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543