'Na treningu sem hotela zbuditi smučarske občutke iz začetka sezone'

Na naslednji postaji svetovnega pokala je tudi edina Slovenka, ki nastopa na tekmah svetovnega pokala v hitrih disciplinah Ilka Štuhec. Mariborčanka je odlično opravila s prvim treningom in imela 12. čas, najhitrejša je bila Ester Ledecka. Smučarke čaka še en trening, nato pa v petek ob 11. uri smuk za svetovni pokal, v soboto in nedeljo pa ob 10.15 še dve tekmi v superveleslalomu. Na vseh tekmah visoko meri tudi Ilka Štuhec. "Po olimpijskih igrah smo že povsem v normalnem ritmu tekem svetovnega pokala. Za nami je prvi trening smuka v Andori, ki je malce drugačen od tistega, ko smo bile nazadnje tukaj. Je nekaj več valov, prelomnic in skokov. Ves čas se nekaj dogaja, a je proga čudovito pripravljena. Zadnjih štirinajst dni nisem skoraj nič smučala, sem le delala na kondiciji in rehabilitirala koleno, zato sem danes za ogrevanje več časa smučala na prosto in preživela na ogrevalni progi," je za uradno spletno stran SZS sprva dejala Ilka Štuhec.
"Na treningu sem hotela zbuditi prave smučarske občutke, ki sem jih imela na začetku sezone in mislim, da mi je to kar dobro uspelo. Seveda sem imela še nekoliko bolj okrogle linije in se na tekmi da peljati veliko bolj direktno in privarčevati nekaj metrov. Tudi zadnji del sem vzela kar z rezervo, saj sta dva valova kar nevarna s pristankom na ravno in nisem želela že prvi dan na polno obremenjevati kolena. V naslednjih dneh bom svoje nastope stopnjevala. Čaka nas pester teden, a se ga veselim, saj je proga perfektna in imam tukaj lepe spomine," je pred novim vikendom hitrih disciplin še dejala izkušena Mariborčanka.
