Na 'Večeru šampionov' za vse uspehe počastili zimske športnike

Smučarska zveza Slovenije je v ljubljanskem hotelu Union priredila "Večer Šampionov", kjer so počastili tekmovalke in tekmovalce, ki so navduševali v tej zimski sezoni in podelili nagrade, vrhunec so bile olimpijske igre v Pekingu.Sprejema se je uvrstila večina zimski športnikov (razen tistih, ki so že na pripravah), ki so nastopali na tekmovanjih v minuli sezoni, zvezde večera pa so bili dobitniki olimpijskih kolajn na čelu z dvakratno olimpijsko prvakinjo, smučarsko skakalko Uršo Bogataj. Nagrade športnikom je izročil predsednik smučarske zveze (SZS) Enzo Smrekar.

"Prireditev je vedno neke vrste krona na koncu sezone. Priložnost, da se športnice in športniki s svojimi partnerji lepo oblečejo, pridejo in se poveselijo, da jim oddamo čast in priznanje in na koncu končamo z dobro zabavo. Vsi smo veseli, da je po dveh letih premora spet napočil trenutek, da lahko to izpeljemo v živo," je na prireditvi dejal Smrekar.

Kipec bloškega smučarja za izjemne športne dosežke v minuli sezoni so poleg Urše Bogataj na dogodku v smučarskih skokih prejeli še Nika Križnar, Ema Klinec, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Cene Prevc in Lovro Kos ter vse tri skakalne ekipe - ženska, moška in mešana.

Kapetan skakalcev Peter Prevc je povedal, da četudi je treba zaradi prireditve kakšne načrte obrniti na glavo, je na koncu vedno lepo. "V bistvu je oboje. Po eni strani je malo 'smotano', ker je treba vnaprej splanirati, prilagoditi treninge, ampak takoj, ko se začne, je pa super. Vidiš športnike, s katerimi se med sezono spremljaš le preko ekranov in različnih omrežjih, zdaj se pa tukaj končno lahko tudi kaj pogovoriš," je dejal najstarejši med brati Prevc, ki nagrade za najboljšega športnika SZS prejema že vrsto let.

Kot je dejal, svojih lovorik ne prešteva in pravi, da bo vse dal na kup po koncu kariere. "Takrat bo čas tudi za to," je še dejal in dodal: "Se pa zavedam, da nekaj dobrega sem že naredil, vendar vedno gledam naprej proti novim ciljem."