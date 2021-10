Na veleslalomski uverturi tri Slovenke v drugem teku

V Söldnu se je uradno začela 56. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Sobota je v skladu s tradicijo zasedena za uvodno žensko veleslalomsko preizkušnjo. Na startu prve vožnje na ledeniku na nadmorski višini 3040 metrov je bilo pet Slovenk. Tri med njimi so se uvrstile v drugo vožnjo. V prvi deseterici sta dve. Meta Hrovat (+0,98) in Andreja Slokar (+1,16) na osmem in devetem mestu. Na repu trideseterice še Tina Robnik.

icon-expand Ana Bucik je za las zgrešila preboj v drugo vožnjo. FOTO: Damjan Žibert Švicarka Lara Gut-Behrami vodi po prvi vožnji uvodnega veleslaloma sezone 2021/22 svetovnega pokala alpskih smučark na ledeniku Rettenbach. Švicarka je za prevzem vodstva za dve stotinki sekunde prehitela Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je druga. V prvi deseterici sta dve Slovenki Meta Hrovat (+0,98) in Andreja Slokar (+1,16) na osmem in devetem mestu. Vodilnima na vrhu sta se najbolj približali domačinki Stephanie Brunner, ki je za tretji čas prve vožnje zaostala 54 stotink sekunde, ter Katharina Liensberger na četrtem mestu z zaostankom 63 stotink sekunde. Hrovatova, s številko 8 prva izmed petih Slovenk na startu uvodne tekme sezone, je v cilj prismučala 17 stotink sekunde za takrat tretjo Slovakinjo Petro Vlhovo. A je bilo na startu še nekaj tekmovalk, ki so bile hitrejše tako od Vlhove kot Hrovatove. Zelo dober premierni nastop na ledeniku Rettenbach je uspel söldenski debitantki Slokarjevi, ki je za 20 mest izboljšala startno izhodišče. Ajdovka se je kot 29. na startu uvrstila tik za moštveno kolegico Hrovatovo, od katere je bila počasnejša 18 stotink. V finalni vožnji bodo nastopile tri Slovenke. Drugi nastop si je prismučala tudi Tina Robnik s 30. časom. Zaostanek Robnikove sicer znaša 2,58 sekunde. Pod robom finala pa je ostala Ana Bucik, ki je bila lani na ledeniku 21. Tokrat je nastop končala že po prvi vožnji na 31. mestu, od finala so jo ločile tri stotinke sekunde. Brez druge vožnje je ostala tudi Neja Dvornik na 53. mestu (+4,22) od 66 tekmovalk, ki so končale vožnjo. Na startu je bilo 75 tekmovalk. icon-expand Meta Hrovat FOTO: Damjan Žibert Tina Maze – kraljica Söldna

Meta Hrovat je bila lani prvič del deseterice na ledeniški uverturi. Po prvi vožnji je bila 13., v finalu pa se je zavihtela na končno šesto mesto. Za slovenske točke na ženskem veleslalomu je lani poskrbela še Ana Bucik z 21. mestom. Na startu je bilo vsega skupaj 75 tekmovalk. Največ zmag od vseh alpskih smučark je v Söldnu zbrala slovenska šampionka Tina Maze. V Söldnu je bila na najvišji stopnički trikrat. Gre za dosežek, ki si ga deli z nekdanjim avstrijskim zvezdnikom Hermannom Maierjem. Le Američan Ted Ligety jih je na tem prizorišču zbral štiri. Gut-Behramijeva je v Söldnu doslej zmagala dvakrat. Za razliko od lani so tokrat na prizorišču tudi navijači in gledalci. Tekmovalni odbor se je odločil, da bo za oba dneva dal v prodajo po 5000 vstopnic. V nedeljo bo sledila še moška preizkušnja z dvema Slovencema na startu Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom.