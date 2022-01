Na zagrebškem slalomu se v tekmovalni pogon vrača Hadalin

Sljeme nad Zagrebom bo v letu 2022 gostilo prvi tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. V torek in sredo bosta na sporedu ženski in moški slalom. Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da se v tekmovalni pogon vrača Štefan Hadalin, medtem ko bo med ženskami debitirala Anja Oplotnik.

icon-expand Štefan Hadalin FOTO: Damjan Žibert Na startu bo šest slovenskih deklet. Andreji Slokar, Ani Bucik, Meti Hrovat in Neji Dvornik se bosta tokrat pridružili še Nika Tomšič in Anja Oplotnik. Za Oplotnikovo bo to prvi nastop na tekmi svetovnega pokala, Tomšičeva pa že ima zabeležen start na najvišji ravni. icon-expand Ana Bucik FOTO: AP Fantje bodo imeli v Zagrebu popoldansko-nočni spektakel. Po težavah s hrbtom se v karavano vrača najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin, nove točke pa bo lovil tudi Žan Kranjec.