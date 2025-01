Na zasledovanju najboljši Laegreid, Fak s petim mestom do izida sezone

Po šestem mestu na sprinterski preizkušnji je Jakov Fak na zasledovalni tekmi napredoval za eno mesto in prišel do najboljšega rezultata v letošnji sezoni. Zasledovanje je sicer dobil Norvežan Sturla Holm Laegreid pred rojakom Tarjeijem Boejem ter Italijanom Tommasom Giacomelom.

Jakov Fak FOTO: AP icon-expand

Slovenski biatlonec Jakov Fak je na zadnji preizkušnji na postaji svetovnega pokala v južnotirolski Anterselvi osvojil peto mesto v zasledovanju na 12,5 kilometra. Fak je z enim zgrešenim strelom končal 46,9 sekunde za zmagovalcem Sturlom Holmom Laegreidom. V boju za zmago so bili od začetka Norvežana Holm Laegreid in Tarjei Boe ter domačin Tommaso Giacomel, a je bil povsem blizu tudi Fak. Po prvem strelskem postanku je bil slovenski biatlonec peti s 25 sekundami zaostanka, po drugem je bil že četrti z 18 sekundami zaostanka, četrto mesto je obdržal tudi po tretjem strelskem nastopu, ko je zaostajal le še 12 sekund. Vse te nastope je na strelišču opravil brezhibno in tako ostal tudi v boju za stopničke. O zmagi je odločal zadnji postanek, kjer sta Giacomel in Boe po en strel zgrešila, Holm Laegreid pa jima je z ničlo pobegnil. Slavil je z 18,9 sekunde pred Boejem, Giacomel je zaostal 24 sekund.

Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe in Tommaso Giacomel FOTO: AP icon-expand

Na zadnjem postanku je tretji strel zgrešil tudi Fak, tako da je imel po kazenskem krogu 43 sekund zaostanka, na zadnji tekaški del pa se je podal kot peti. Do cilja ga je lovil še Norvežan Johannes Thingnes Boe, a je Fak v ciljnem sprintu le prišel do petega mesta s sekundo prednosti in tako dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni, za eno mesto je popravil petkov dosežek na sprintu. Nastopila sta še dva slovenska predstavnika, Miha Dovžan je zgrešil dvakrat in končal na 31. mestu (+ 3:25,9), Lovro Planko pa je bil s petimi zgrešenimi tarčami na koncu 41. (+ 4:22,1). "Žal mi je, da nisem zadel vseh strelov. A je potrebno vedeti, da to ni lahko, sploh če tečeš z Johannesom. To so zelo velike spremembe ritma in sem ponosen, da sem ohranil svoj mir in tempo tudi v zadnjem krogu, kjer sem tekel sam. Nekaj sekund sem tam izgubil, a sem imel zato dovolj močne noge za konec," je za Smučarsko zvezo Slovenije nastop ocenil Fak.

Jakov Fak FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Jaka je bil danes na progi zelo živahen, presenetil je celo mene. A pri njem nikoli ne smeš pozabiti, koliko je sposoben. Tudi Miha Dovžan je naredil dobro in konec koncev tudi Lovro Planko, ki mu je le eno mesto zmanjkalo do točk. Vrhunska tekma in odlično peto mesto. Tudi z žensko tekmo sem zelo zadovoljen," pa je zadnji dan v Anterselvi strnil trener Janez Marič.