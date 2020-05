Šef lige potrdil: nadaljevanje sezone NHL s 24 ekipami v dveh mestih

NHL je prekinjena od 12. marca, trening kampov pa ne bodo odprli pred 1. julijem, je dodal Gary Bettman. Ta je razkril, da so v izboru za dve mesti, ki bi gostili tekme, Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver in Edmonton. "Ne želimo iti tja, kjer je veliko okužb s covid-19, in ne želimo tja, kjer ne moremo zagotoviti ustreznega testiranja," pravi Bettman in dodaja, "testiranje pa bo obširno in ne sme ovirati potreb lokalnega okolja." Čeprav so v igri tri kanadska mesta, je Bettman dejal, da bodo ta kandidirala za organizacijo tekem končnice le, če bo Kanada ukinila obvezno 14-dnevno karanteno. "Odločitve nočemo povleči že danes. Verjetno pa jo bomo morali v treh ali štirih tednih," je še povedal Bettman. Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v prvem krogu končnice prosti po štirje najboljši iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Igrali pa bodo turnir, na katerem bi določili nosilce za končnico v vzhodni in zahodni konferenci. Preostalih 16 klubov pa bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari bi bili Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida in Toronto - Columbus na vzhodu ter Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota in Calgary - Winnipeg na zahodu.

Zmagovalci prvega kroga se bodo v drugem srečali z najvišjimi nosilci in igrali na štiri zmage. Na štiri zmage bodo nato igrali vse do konca. "Pričakujemo, da se bo sezona zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen," pravi Bettman.

Los Angelesa Anžeta Kopitarjane bo v končnici, saj je bil pred prekinitvijo predzadnji na zahodu.