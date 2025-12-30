Nadarjeni Norvežan po padcu na treningu ostal hrom

William Bostadlokken se je poškodoval med pripravami v ameriškem smučarskem središču Steamboat. Med treningom je padel in utrpel več zlomov, vključno s težko poškodbo hrbtenice. Na srečo so mu prisotni takoj nudili prvo pomoč, sledila je operacija v Denverju, kmalu za tem pa so ga z letalom prepeljali v domovino, kjer nadaljuje zdravljenje.

Poškodbo hrbtenjače si lahko predstavljamo kot prekinitev glavnega optičnega kabla, ki povezuje superračunalnik (možgane) s preostalo strojno opremo (telesom). Tudi če sta računalnik in oprema sama po sebi še vedno brezhibna, brez te ključne povezave ukazi ne dosežejo cilja, povratne informacije pa se izgubijo.

Kljub uspešno opravljeni operaciji so posledice poškodbe hude. Bostadlokken je potrdil, da je ostal hrom od mesta poškodbe navzdol, natančneje med petim in šestim prsnim vretencem.

Sanje o vrnitvi na sneg

Mladi Norvežan se ne namerava predati brez boja. Na družbenih omrežjih je delil čustven zapis. "To je zame srce parajoča objava, vendar se bom potrudil po svojih najboljših močeh razložiti, kaj se mi je zgodilo v Steamboatu. Na prvi dan treninga se mi je pri odrivu med izvajanjem trika 'butter 10' zataknilo pri konicah smuči. Izgubil sem orientacijo in na prelomnici pristal na glavi oziroma hrbtu. Pri tem sem si zlomil hrbet (popolna poškodba hrbtenjače), rameni in nekaj reber," je zapisal svojim sledilcem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke