Nadarjeni Norvežan po padcu na treningu ostal hrom

William Bostadlokken se je poškodoval med pripravami v ameriškem smučarskem središču Steamboat. Med treningom je padel in utrpel več zlomov, vključno s težko poškodbo hrbtenice. Na srečo so mu prisotni takoj nudili prvo pomoč, sledila je operacija v Denverju, kmalu za tem pa so ga z letalom prepeljali v domovino, kjer nadaljuje zdravljenje.
Kljub uspešno opravljeni operaciji so posledice poškodbe hude. Bostadlokken je potrdil, da je ostal hrom od mesta poškodbe navzdol, natančneje med petim in šestim prsnim vretencem.
Sanje o vrnitvi na sneg
Mladi Norvežan se ne namerava predati brez boja. Na družbenih omrežjih je delil čustven zapis. "To je zame srce parajoča objava, vendar se bom potrudil po svojih najboljših močeh razložiti, kaj se mi je zgodilo v Steamboatu. Na prvi dan treninga se mi je pri odrivu med izvajanjem trika 'butter 10' zataknilo pri konicah smuči. Izgubil sem orientacijo in na prelomnici pristal na glavi oziroma hrbtu. Pri tem sem si zlomil hrbet (popolna poškodba hrbtenjače), rameni in nekaj reber," je zapisal svojim sledilcem.
"Zdaj sem nazaj na Norveškem in pripravljen sem dati popolnoma vse od sebe v rehabilitaciji. Sanjam o tem, da bi nekega dne lahko spet smučal. To je tisto, kar imam najraje na svetu; za to živim," je zapisal. Bostadløkken se zaveda resnosti svoje situacije in priznava, da bo rehabilitacija največji izziv, s katerim se je kdaj soočil, pri čemer ni nobenega zagotovila za uspeh.