Nadarjeni Oserban na mladinskem SP do 18. mesta

Mladi Miha Oserban je pred dnevi v Kranjski Gori prvič nastopal na tekmah svetovnega pokala, je nato v Trbižu na veleslalomu prišel do 18. mesta, kar je bil najboljši slovenski rezultat na MSP-ju. Oserban, ki bo še dve leti mladinec, je še boljši rezultat napadal v slalomu, a žal odstopil v prvi vožnji. Tako je bil na slalomu Anžej Arčon na 38. mestu. V ženskem slalomu je bila najboljša Taja Prešern na 28. mestu. V moških hitrih disciplinah je bil Alen Hriberšek 31. v smuku in 35. v superveleslalomu, pri ženskah pa Ana Bokal 33. v smuku in Daša Vuga 39. v superveleslalomu. V novi kombinaciji dvojic sta Slovenki Taja Prešern in Ana Bokal odstopili, Alen Hriberšek in Gal Hajdinjak pa sta zasedla 17. mesto, na ekipni tekmi so Slovenci izpadli v osmini finala.