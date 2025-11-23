Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

'Nagaja mi doskok', Domen Prevc po tekmi v Lillehammerju

Lillehammer, 23. 11. 2025 19.32 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc bo moral na svojo jubilejno, deseto zmago v svetovnem pokalu še malo počakati. Na drugi posamični tekmi v Lillehammerju je po prvi seriji vodil, v drugi pa je 144. slovensko zmago preprečil Japonec Ryoyu Kobayashi, ki je bil v seštevku boljši za 3,2 točke. Tretje mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann.

Domen Prevc je dobro formo pokazal že v kvalifikacijah, kjer je zasedel drugo mesto. V prvi seriji je dobro izkoristil pogoje, ki mu ustrezajo, vzgornik ga je ponesel do 140 metrov, kar je bil najdaljši skok serije. Najbolj se mu je približal Ryoyu Kobayashi, ki je zaostal 3,5 točke.

Prevc je bil po tekmi dokaj zadovoljen, videl pa je nekaj stvari, ki bi jih lahko izboljšal: "Tekmo lahko ocenim kot uspešno. Uspela sta mi dva solidna skoka, malo mi nagaja telemark in še kaj drugega. Ampak za prvo tekmo je v redu. Drugo mesto je lep uvod in dobra popotnica za dolgo sezono," je dejal slovenski šampion.

Domen Prevc na stopničkah
Domen Prevc na stopničkah FOTO: Profimedia

Zelo solidna sta bila tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Oba sta sicer v drugi seriji, ki je za razliko od prve potekala v sneženju, malenkost poslabšala uvrstitev, Lanišek je s petega nazadoval na šesto, Zajc pa v slabih vetrovnih razmerah z desetega na 13. mesto, a vseeno pokazala, da lahko trenerji tudi od njiju v nadaljevanju sezone - svetovni pokal se bo nadaljeval že v torek v švedskem Falunu - lahko veliko pričakujejo.

Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc
Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc FOTO: Profimedia

"Za mano je super vikend. Skoki so že blizu pravim. Malenkostne napake so se pojavile danes, ampak šesto mesto je vseeno super dosežek," meni Lanišek.

Zadovoljen je tudi Zajc: "V drugi seriji mi je zmanjkalo nekaj metrov, ampak vseeno sem zadovoljen z vikendom in si želim, da bom vsaj tako napredoval naprej."

Robert Hrgota
Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert

Slabše sta se odrezala Rok Oblak in Lovro Kos. Prvi se ni uvrstil v drugo serijo, v prvi je zasedel 45. mesto, Kos pa je izpadel že v kvalifikacijah. "Ocena ekipe je kar dobra, bi rekel za Domna, Anžeta in Timija celo odlična. Zelo lep vikend je za njimi in morajo samo tako nadaljevati," ni imel večjih pripomb na dosežke svojih fantov trener Robert Hrgota.

domen prevc anže lanišek timi zajc lillehammer
Naslednji članek

Domen Prevc moral priznati premoč le Kobajašiju

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363