'Nagaja mi doskok', Domen Prevc po tekmi v Lillehammerju

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc bo moral na svojo jubilejno, deseto zmago v svetovnem pokalu še malo počakati. Na drugi posamični tekmi v Lillehammerju je po prvi seriji vodil, v drugi pa je 144. slovensko zmago preprečil Japonec Ryoyu Kobayashi, ki je bil v seštevku boljši za 3,2 točke. Tretje mesto je zasedel Nemec Felix Hoffmann.

Domen Prevc je dobro formo pokazal že v kvalifikacijah, kjer je zasedel drugo mesto. V prvi seriji je dobro izkoristil pogoje, ki mu ustrezajo, vzgornik ga je ponesel do 140 metrov, kar je bil najdaljši skok serije. Najbolj se mu je približal Ryoyu Kobayashi, ki je zaostal 3,5 točke. Prevc je bil po tekmi dokaj zadovoljen, videl pa je nekaj stvari, ki bi jih lahko izboljšal: "Tekmo lahko ocenim kot uspešno. Uspela sta mi dva solidna skoka, malo mi nagaja telemark in še kaj drugega. Ampak za prvo tekmo je v redu. Drugo mesto je lep uvod in dobra popotnica za dolgo sezono," je dejal slovenski šampion.

Domen Prevc na stopničkah FOTO: Profimedia icon-expand

Zelo solidna sta bila tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Oba sta sicer v drugi seriji, ki je za razliko od prve potekala v sneženju, malenkost poslabšala uvrstitev, Lanišek je s petega nazadoval na šesto, Zajc pa v slabih vetrovnih razmerah z desetega na 13. mesto, a vseeno pokazala, da lahko trenerji tudi od njiju v nadaljevanju sezone - svetovni pokal se bo nadaljeval že v torek v švedskem Falunu - lahko veliko pričakujejo.

Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc FOTO: Profimedia icon-expand

"Za mano je super vikend. Skoki so že blizu pravim. Malenkostne napake so se pojavile danes, ampak šesto mesto je vseeno super dosežek," meni Lanišek. Zadovoljen je tudi Zajc: "V drugi seriji mi je zmanjkalo nekaj metrov, ampak vseeno sem zadovoljen z vikendom in si želim, da bom vsaj tako napredoval naprej."

Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert icon-expand