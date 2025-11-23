'Nagaja mi doskok', Domen Prevc po tekmi v Lillehammerju

Domen Prevc je dobro formo pokazal že v kvalifikacijah, kjer je zasedel drugo mesto. V prvi seriji je dobro izkoristil pogoje, ki mu ustrezajo, vzgornik ga je ponesel do 140 metrov, kar je bil najdaljši skok serije. Najbolj se mu je približal Ryoyu Kobayashi, ki je zaostal 3,5 točke.
Prevc je bil po tekmi dokaj zadovoljen, videl pa je nekaj stvari, ki bi jih lahko izboljšal: "Tekmo lahko ocenim kot uspešno. Uspela sta mi dva solidna skoka, malo mi nagaja telemark in še kaj drugega. Ampak za prvo tekmo je v redu. Drugo mesto je lep uvod in dobra popotnica za dolgo sezono," je dejal slovenski šampion.
Zelo solidna sta bila tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Oba sta sicer v drugi seriji, ki je za razliko od prve potekala v sneženju, malenkost poslabšala uvrstitev, Lanišek je s petega nazadoval na šesto, Zajc pa v slabih vetrovnih razmerah z desetega na 13. mesto, a vseeno pokazala, da lahko trenerji tudi od njiju v nadaljevanju sezone - svetovni pokal se bo nadaljeval že v torek v švedskem Falunu - lahko veliko pričakujejo.
"Za mano je super vikend. Skoki so že blizu pravim. Malenkostne napake so se pojavile danes, ampak šesto mesto je vseeno super dosežek," meni Lanišek.
Zadovoljen je tudi Zajc: "V drugi seriji mi je zmanjkalo nekaj metrov, ampak vseeno sem zadovoljen z vikendom in si želim, da bom vsaj tako napredoval naprej."
Slabše sta se odrezala Rok Oblak in Lovro Kos. Prvi se ni uvrstil v drugo serijo, v prvi je zasedel 45. mesto, Kos pa je izpadel že v kvalifikacijah. "Ocena ekipe je kar dobra, bi rekel za Domna, Anžeta in Timija celo odlična. Zelo lep vikend je za njimi in morajo samo tako nadaljevati," ni imel večjih pripomb na dosežke svojih fantov trener Robert Hrgota.
